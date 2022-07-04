مطار أبوظبي الدولي يتوقع وصول 414 ألف مسافر خلال عيد الأضحى

توقعت مطارات أبوظبي وصول 414 ألف مسافر خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما توقعت مرور 2.8 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال شهري يوليو وأغسطس منهم

وقال فرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي إن حركة السفر تشهد تزايدا مع استمرار القطاع في التعافي وعودة ثقة المستهلكين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وسيكون لحركة السفر خلال موسم الذروة القادم تأثير إيجابي على تقديراتنا لحركة السفر لعام 2022 والتي نتوقع أن تزيد على 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي بحلول نهاية هذا العام”.

يذكر أنه على الركاب المسافرين من مطار أبوظبي الدولي الاستفادة من نقاط تسجيل الوصول عبر الإنترنت عن بُعد، ونقاط تسليم الأمتعة والخدمات الأخرى التي تقدمها شركات الطيران لضمان تجربة مطار سلسة وتجنب التأخيرات المحتملة.