مطاردة غرامية لعائلة زيزى في المسرح الكبير

ولاء البري يستضيف أوركسترا صوت مصر الذى تأسّس منذ ثلاث سنوات بقيادة المايسترو أحمد عاطف، عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم في حفل بعنوان (أبيض وأسود) يقام الثامنة مساء الأربعاء 24 مايو على المسرح الكبير، من إخراج حازم طايل، ويصاحبها مشاهد من الأفلام على شاشات في الخلفية وعلى جنب

ولاء البري

يستضيف أوركسترا صوت مصر الذى تأسّس منذ ثلاث سنوات بقيادة المايسترو أحمد عاطف، عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم في حفل بعنوان (أبيض وأسود) يقام الثامنة مساء الأربعاء 24 مايو على المسرح الكبير، من إخراج حازم طايل، ويصاحبها مشاهد من الأفلام على شاشات في الخلفية وعلى جنبات المسرح.. تأسس الأوركسترا الذى يعد الأول من نوعه فى مصر بهدف تسليط الضوء على أهمية الموسيقي التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية، وإعادة إحيائها وإبراز دورها في الأعمال الفنية بدعم من دار الأوبرا المصرية التي تبنّت الفكرة، حتى تمكَّن من تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة فى هذا النوع من الموسيقى الذى ارتبط بفنون الدراما للتعبير عن الصورة المرئية والجوانب التمثيلية، وباتت جسرًا للتواصل بين الموسيقى الخالصة والجمهور، حيث امتزج نجاح العمل الدرامى بالموسيقى المعبِّرة عنه باعتباره يرسم صورة ذهنية تستدعى عند سماعها.



