مطاردة غرامية لعائلة زيزى في المسرح الكبير

ولاء البري
يستضيف أوركسترا صوت مصر الذى تأسّس منذ ثلاث سنوات بقيادة المايسترو أحمد عاطف، عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم في حفل بعنوان (أبيض وأسود) يقام الثامنة مساء الأربعاء 24 مايو على المسرح الكبير، من إخراج حازم طايل، ويصاحبها مشاهد من الأفلام على شاشات في الخلفية وعلى جنبات المسرح.. تأسس الأوركسترا الذى يعد الأول من نوعه فى مصر بهدف تسليط الضوء على أهمية الموسيقي التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية، وإعادة إحيائها وإبراز دورها في الأعمال الفنية بدعم من دار الأوبرا المصرية التي تبنّت الفكرة، حتى تمكَّن من تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة فى هذا النوع من الموسيقى الذى ارتبط بفنون الدراما للتعبير عن الصورة المرئية والجوانب التمثيلية، وباتت جسرًا للتواصل بين الموسيقى الخالصة والجمهور، حيث امتزج نجاح العمل الدرامى بالموسيقى المعبِّرة عنه باعتباره يرسم صورة ذهنية تستدعى عند سماعها.
يتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الموسيقية التى تم توظيفها دراميًّا فى الأفلام السينمائية المصرية القديمة لموسيقيين عالميين ومصريين، منها أيامنا الحلوة– ليلى بنت الأكابر– فاطمة وماريكا وراشيل لآرام خاتشاتوريان، حكاية العمر كله لبرامز، الحفيد لبورت باشاراش، امبراطورية ميم لستيلفيو كابريانى، شارع الحب لرحمانينوف، مطاردة غرامية لأوفينباخ، أين عمرى لجريج، أخطر رجل فى العالم لمارتى جولد، أمير الانتقام لموسوروسكى، إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين لرالف مارتيرى، سر طاقية الإخفاء لرون جودوين، بائعة الجرائد لمحمد عبد الوهاب، عائلة زيزى ليوسف شوقى، الأيدى الناعمة لعلى إسماعيل، دعاء الكروان لأندريه رايدر.