مطارا الغردقة وسوهاج يستقبلان أولى رحلات «ترانسافيا» و«ويز إير» من باريس وأبوظبي (صور)

فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر استقبل مطار الغردقة الدولى مساء اليوم أولى رحلات شركة "ترانسافيا إيرلاين" قادمة من مطار أورلى بباريس وعلى متنها ١٥٤ راكبا. ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة أسبوعياً لمطار…

فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر استقبل مطار الغردقة الدولى مساء اليوم أولى رحلات شركة “ترانسافيا إيرلاين” قادمة من مطار أورلى بباريس وعلى متنها ١٥٤ راكبا.

ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة أسبوعياً لمطار الغردقة قابلة للزيادة خلال الشهر المقبل مع تزايد الحركة الجوية.

ومن ناحية أخرى استقبل مطار سوهاج الدولى ايضا مساء اليوم أولى رحلات شركة “ويز إير” قادمة من أبوظبي فى إطار التعاون المبرم بين الشركة المصرية للمطارات وشركة ويز إير.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا بين أبو ظبي وسوهاج .





















وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران القادمة الي المطارات المصرية وخاصة المقاصد السياحية و التاريخية تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة لإستقبال ركاب الطائرتين بالورود و الهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين بمطارى الغردقة وسوهاج بعد أن تم إستقبال الطائرتين فى أولى رحلاتهما بتقليد رش المياه كماهو متبع دوليا، فى الوقت الذى قامت فيه الأجهزة العاملة بالمطارين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة داخل صالات الوصول وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية متمنين لجميع الركاب إقامة سعيدة فى مصر.