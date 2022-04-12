«مطاحن ومخابز شمال القاهرة» تصدر منتجات بقيمة 250 ألف دولار لـ 3 دول فى مارس

سجلت قيمة صادرات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 250 ألف دولار خلال شهر مارس الماضى.

وقال الدكتور أحمد العيسوى، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة لـ«المال» إن تلك التعاقدات كان تم توقيعها فى شهرى نوفمبر وديسمبر 2021 مع السودان وأوغندا وليبيا .

وأضاف العيسوى أن الصادرات تتمثل فى منتجات الدقيق والمكرونة والسميد والبقسماط الناعم، بقيمة 250 ألف دولار للسودان وأوغندا وليبيا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا الاتفاق على صفقات تصديرية جديدة لكل من السودان وأوغندا ولبنان .

وأشار العيسوى إلى أن جائحة كورونا كان لها دور كبير فى تراجع حجم صادرات الشركة لعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، ويتم حاليًّا استعادة عمليات التصدير مرة أخرى.

وتابع العيسوى أنه مستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة المبيعات بنحو 150 مليون عن العام المالى الماضى، حيث بلغت 450 مليون جنيه، لتصل إلى 600 مليون جنيه فى 2021/ 2022 .

وقال العيسوى إن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة يتبعها 11 مطحنًا، بقدرة طحن 1200 طن قمح يومى، ومصنع مكرونة بطاقة إنتاجية 350 طن شهريا، ومركز تعبئة دقيق بطاقة إنتاجية 3900 طن شهريا، بما يعادل 130 طنًّا يوميًّا، إضافة إلى منتجات ملحقة من سميد وبسبوسة وبقسماط ناعم .

أحمد العيسوى، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

تراجع كميات القمح المطحون إلى 1200 طن يوميا بعد تنقية البطاقات التموينية

ولفت العيسوى إلى أن معدلات الطحن بالشركة تراجعت من 2300 طن يوميًّا إلى 1200 طن يومى، وذلك بعد تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقى الدعم التموينى والخبز المدعم، موضحًا أنه مستهدف استلام 180 ألف طن قمح محلى من المزارعين خلال موسم التوريد الجارى .

مستهدف استلام 180 ألف طن قمح من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي

يشار إلى أنه مستهدف استلام نحو 6 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح المحلى، والذى بدأ فى 1 أبريل الجارى وينتهى فى 31 أغسطس القادم.

232 ألف طن السعات التخزينية للصوامع التابعة

وأوضح العيسوى أن الشركة لديها سعات تخزينية تصل إلى 232 ألف طن، موزعة كالتالى صومعة العاشر من رمضان سعة 60 ألف طن، وصومعة مسطرد سعة 30 ألف طن، وصومعة المطرية سعة 10 آلاف طن، وصومعة فى منطقة شبرا الخيمة سعة 6 آلاف طن .

وتابع أن الشركة يتبعها بنكر العاشر بسعة 60 ألف طن، وبنكر مدينة السلام بسعة 12 ألف طن، و2 بنكر فى مطحن الهدى بسعة تخزينية 27 ألف طن لكل بنكر، مشيرًا إلى أن البنكر هو مكان واسع محاط بكل الجهات، وله فتحات تهوية لحفظ الحبوب .

طرح سلع الشركة فى 26 منفذًا تابعًا وتجهيز معرض دائم على مساحة ألف متر مربع

وقال العيسوى إنه يتم طرح منتجات الشركة فى معارض أهلا رمضان التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظات الجمهورية، إضافة إلى نحو 26 منفذًا تابع للشركة يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات من 20 إلى %25.

ولفت إلى أنه مستهدف العام الجارى إنتاج نحو 25 طن كحك وبسكويت وبيتى فور خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بزيادة 8 أطنان عن ما تم إنتاجه خلال عيد الفطر الماضى .

وكشف العيسوى أنه يتم حاليًّا تجهيز معرض دائم على مساحة 1000 متر فى منطقة الساحل لطرح منتجات الشركة بتخفيضات تصل إلى %25 للمواطنين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

يُذكر أن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأنشئت فى مارس 1967 بالقرار الجمهورى رقم 2474 لسنة 1965، والمعدل طبقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.