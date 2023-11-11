«مطاحن وشمال القاهرة» تدرس اقتحام نشاط الاستثمار العقاري عبر استغلال محفظة الأراضي

كشف مصدر بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة إن الأخيرة تدرس حاليًا اقتحام الاستثمار العقاري في ظل امتلاكها محفظة أراضي غير مستغلة –لم يفصح عنها- لتفعيل النشاط الذي تم إضافته للنظام الأساسي عام 2015.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق على إضافة نشاط الاستثمار العقاري، وذلك بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة عام 2015.

وأضاف لـ “المال” أن “مطاحن ومخابز شمال القاهرة” حصلت نحو 20 مليون جنيه من قيمة Yيجارات جزء من أراضيها خلال العام المالي الماضي، مشيرًا الى انها تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة، بينما تستخدم جزء منها للتخزين وبيع المنتجات.

وأفصح أنه يجري حاليا السير في إجراءات بيع قطعتي أرض، ومطحن كان مجلس إدارة الشركة وافق على بيعهما العام المالي الماضي،.

وقال المصدر إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 12 مليون جنيه العام المالي الماضي، لتطوير المطاحن المملوكة للشركة، ومصنع المكرونة، والصوامع.

وحققت مطاحن ومخابز شمال القاهرة قفزة في إيراداتها نسبتها 206%، العام المالي الماضي لتسجل 1.233 مليار جنيه، مقارنة بـ598 مليون جنيه العام المالي السابق له.

كما حققت نموا في صافي أرباحها بواقع 226% لتسجل إلى 61.6 مليون جنيه، مقابل أرباح 18.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأرجع المصدر هذه الزيادة إلى ارتفاع كميات إنتاج، وربحية الدقيق 72%، وكمية المكرونة المنتجة بعد تطبيق المنظومة التموينية، وارتفاع تكاليف الطحن من500 إلى 550 جنيها للطن، وأسعار بيع، وعمولة تسويق النخالة.

ويبلغ رأسمال شركة “مطاحن ومخابز شمال القاهرة” نحو 107 مليون جنيه، وهيكل ملكيتها يتوزع بنسبة 51% للقابضة الصناعات الغذائية، والأهلي للاستثمارات بحصة 28.11% و اتحاد العاملين المساهمين بـ 6.05%، والباقي أسهم حرة التداول.