مطاحن وسط الدلتا تفصح عن حصص مساهمين على قوائم الإرهاب

رجب عزالدينقالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إنها تلقت خطاباً من الجهاز المركزى للمحاسبات للافصاح عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "طبقًا لقرار محكمة جنيات القاهرة الدائرة السادسة -شمال فى 12 يناير الماضى- فقد تم إدارج ثلاث مساهمي

رجب عزالدين

قالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إنها تلقت خطاباً من الجهاز المركزى للمحاسبات للافصاح عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: “طبقًا لقرار محكمة جنيات القاهرة الدائرة السادسة -شمال فى 12 يناير الماضى- فقد تم إدارج ثلاث مساهمين بالشركة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا”.

وتابع البيان: “إن الأسماء المذكورة تشمل محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى المساهم بنسبة 11.86% من رأس مال الشركة، وكذلك المثنى محمد عبد الحميد الفقى مساهم بالشركة بنسبة 8.32%، كما أنه عضو مجلس ادارة وعضو بلجنة المراجعة الداخلية ولجنة شراء القمح”.

وشملت الأسماء فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد نصر مساهمة بالشركة بنسبة 6.33% من رأس مال الشركة، وفقًا للبيان.

وأوضحت الشركة أنه لم يرد إليها أى اخطارات من أى جهة حكومية أو قانونية أو رقابية بهذا الشأن سوى خطاب الجهاز المركزى للمحسابات المذكور حتى تاريخه.