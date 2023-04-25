مطاحن مصر الوسطى: نستهدف توريد 200 ألف طن قمح من مزارعي 4 محافظات بالصعيد

أكد حسام عبدالستار رئيس قطاع الانتاج بشركة مطاحن مصر الوسطي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم حصاد القمح 2023 مبشر بالخير نتيجة زيادة قيمة توريد اردب القمح من المزارعين الي 1500 جنيها.

وقال فى تصريحات خاصة بالمال خلال جولة تفقدية على صومعة نفرتيتي بمطحن بوهلر في محافظة المنيا أن شركته تستهدف إستلام 200 ألف طن قمح محلي من مزارعي الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط.

واضاف بأن الكميات يتم توريدها عبر 6 صوامع تابعة للشركة بسعة إجمالية 110 ألف طن، إضافة إلي دخول موقعين تسويقين جديدين هما مركز تجميع ببا فى بني سويف بسعة 10 آلاف طن ، والأخرى فى جرفس المطورة في محافظة الفيوم بسعة 20 ألف طن.

وكما توقع توريد كميات أكبر خلال الموسم الحالي مقارنة بما تم توريده خلال الموسم الماضي، فى ظل اهتمام الدولة لإستقبال الاقماح من المزارعين، لافتًا إلي أن أسعار توريد الاقماح المحلية العام الحالي مرضية .

واكد عبدالستار ان هناك تعليمات مشددة لتذليل كافة العوائق التي تواجه المزارعين خلال توريد المحصول، موضحَا أن شركة مطاحن مصر الوسطي تغطي محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.

وأشار الي أن محافظة المنيا تعد اكبر المحافظات التي تقوم بزراعة القمح ، وأنها تقوم بتوفير رصيد استراتيجي للمحافظات القريبة منها.

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة استعدت لاستقبال القمح المحلي من المزارعين خلال توريد المحصول، وأن عملية التوريد خلال الموسم الجاري مميكنة بالكامل منذ بدء استلام القمح وحتي سداد مستحقات المزارعين عن عمليات توريد القمح .

واضاف الشحات أنه يتم استلام القمح من المزارعين في جميع نقاط تجميع الاقماح على مستوي الجمهورية من الساعة 9 صباحاً وحتي تفريغ حمولة آخر سيارة اقماح أمام نقطة التجميع أو حتي الساعة 12 منتصف الليل.