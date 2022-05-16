«مطاحن مصر الوسطى»: توريد 10 آلاف طن قمح يومياً لصوامع الشركة في 4 محافظات

كشفت شركة مطاحن مصر الوسطى ، أن موسم القمح هذا العام مبشر للغاية وهناك زيادة معدلات التوريد بمواقع الشركة في محافظات المنيا والفيوم وبني سويف وأسيوط بمعدل 2500 طن يومياً في المتوسط بإجمالي 10 آلاف طن في المحافظات الأربعة.

وقال بكري حسن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى، إن الشركة تمتلك 9 مطاحن في 4 محافظات (2 بمحافظة الفيوم ،2 في محافظة بني سويف، و2 في محافظة أسيوط،3 بمحافظة المنيا) بإجمالي طاقة طحن بلغت 2551 طن يوميا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مطاحن وصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية و الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا.

وأضاف حسن أن بعض المطاحن شهدت عمليات تطوير لرفع طاقة الطحن كمطحن تبارك ببني سويف الذى تم زيادة طاقته لتبلغ 660 طن طحن يوم ، ومطحن بني مزار الذى تم رفع طاقة الطحن من 375 طنا إلى 660 طن طحن يوميا، ومطحن سلندرات اسيوط تم زيادة طاقة الطحن من 200 طن إلى 360 طنا.

لافتا الى أن الهدف من تطوير المطاحن ليس فقط زيادة الطاقة الإنتاجية بل زيادة الكفاءة لرغيف خبز مناسب مما ينعكس على حياة المواطن، مضيفا أنه يتم العمل حاليا على رفع طاقة مطحني بوهلر الفيوم وبوهلر أسيوط لتبلغ 300 طن طحن يوم لكل منهما.

وأوضح أن الشركة تتبعها 4 صوامع بطاقات تخزينة 110 ألف طن ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة السعات التخزينية بنحو 50٪ ، من خلال إقامة بناكر جديدة في محافظات الشركة بحيث يتم إقامة بنكر في كل محافظة.

وأوضح حسن أنه يتم إنتاج نخالة ردة بمعدل 465 طن يوم بسعر 4800 جنيه للطن الواحد والتي يتم استخدامها في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وفيما بالمشروعات السكنية التابعة للشركة أكد بكري أنها لا تزال قائمة في خطة الشركة ومستهدف إقامته في المحافظات التابعة.