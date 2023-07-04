«مطاحن مصر الوسطى» تعتمد الموازنة التخطيطية 2023-2024 بأرباح مستهدفة 100 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31-5-2023، والموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2023-2024.

وتستهدف مطاحن مصر الوسطى تحقيق 100 مليون جنيه أرباحا قبل خصم الضريبة خلال 2023-2024، مقابل 95 مليون مستهدفات العام المالى 2022-2023.

وتستهدف مطاحن مصر الوسطى التحقيق صافي ربح بعد خصم الضريبة بقيمة 77 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 70.5 مليون جنيه خلال العام المقارن.

وأظهرت نتائج أعمال مطاحن مصر الوسطى، نمو صافي الأرباح بنسبة 7%، خلال ال 10 أشهر الأول من العام المالي 2022-2023.

وسجلت مطاحن مصر الوسطى صافي ربح بقيمة 103.9 مليون جنيه خلال 10 أشهر ، مقابل 97.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021-2022، وبنمو 60.8% عن المستهدف بقيمة 64.62 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي مبيعات شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 6.4%، خلال 10 أشهر لتصل 608.42 مليون جنيه، مقابل 571.55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.