«مطاحن مصر الوسطى» تستهدف إقامة «بنكرين» لتخزين القمح بسعة 40 ألف طن

تستهدف شركة مطاحن مصر الوسطى إقامة بنكرين لتخزين القمح، وذلك فى محافظة المنيا بسعة إجمالية 40 ألف طن، بواقع بنكر المنيا بسعة 10 آلاف طن، وآخر فى ملوى بسعة 30 ألف طن، وفقاً لتصريحات بكرى حسن، الرئيس التنفيذى للشركة.

يشار إلى أن البنكر هو مكان واسع محاط بسياج معدنى وله قبة معدنية، له منفذان لدخول وخروج القمح، وبه جهاز تهوية لحفظ القمح.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر الوسطى، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش جولة تفقدية فى محافظة المنيا أمس الإثنين، إن تكلفة إقامة البنكرين تتجاوز 8 ملايين جنيه، وسيتم البدء فى التنفيذ عقب انتهاء موسم توريد القمح المحلى فى 31 أغسطس المقبل .

وأضاف حسن أن الشركة تستهدف إقامة بناكر فى المحافظات الموجودة بها، وهي: الفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، لافتا إلى أن الهدف من تلك البناكر الجديدة هو زيادة السعة التخزينية بنسبة %50 لعدد 4 صوامع فى محافظة المنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط بسعة إجمالية 110 آلاف طن.

وأوضح حسن أنه يتم إنتاج نخالة ردة بمعدل 465 طنا يوميا بسعر 4800 جنيه للطن، والتى يتم استخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم .

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر الوسطى أن الشركة حققت 107 ملايين جنيه صافى أرباح فى العام المالى الماضى 2020/2021، مستهدف زيادتها فى العام الجديد رافضا الكشف عن نسبة الزيادة.

وقال حسن إن الشركة تمتلك 9 مطاحن فى 4 محافظات (2 بالفيوم، و2 فى بنى سويف، و2 فى أسيوط، و3 بمحافظة المنيا) بإجمالى طاقة طحن تبلغ 2551 طنا يوميا .

وأضاف أن بعض المطاحن شهدت عمليات تطوير خلال العام الماضى لرفع طاقتها، كمطحن تبارك ببنى سويف الذى تمت زيادة طاقته لتبلغ 660 طنا يوميا، وبنى مزار الذى تم رفع طاقة الطحن به من 375 طنا إلى 660، بتكلفة تتعدى 40 مليون جنيه .

وتابع حسن إنه تم تطوير مطحن سلندرات أسيوط وزيادة طاقة الطحن من 200 إلى 360 طنا، بتكلفة لا تتجاوز 600 ألف جنيه .

وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على رفع طاقة مطحنى بوهلر فى الفيوم وبوهلر أسيوط لتبلغ 300 طن لكل منهما.