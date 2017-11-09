مطاحن مصر العليا تعلن توزيع نقدى 12.25 جنيه للسهم

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، عن توزيع نقدى بقيمة 12.25 جنيه، للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 30 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة 27 نوفمبر حسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس.

كان مجلس إدارة الشركة قد اقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 63 مليون جنيه، بواقع 9 جنيهات لسهم، ثم رفعته عمومية الشركة إلى 12.25 جنيه للسهم.

وحققت الشركة صافى ربح 176.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضى، مقابل أرباح 117.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ويبلغ رأسمال الشركة 70 مليون جنيه، موزعاً على 7 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

