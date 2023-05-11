مطاحن مصر العليا تستهدف إقامة صومعة سعة 30 ألف طن بتكلفة 35 مليون جنيه بالأقصر

كشف المهندس ياسر أبو عقرب مدير عام مطاحن شركة مطاحن مصر العليا أن هناك مخططا لإقامة صومعة داخل مجمع المطاحن التابع للشركة في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليون جنيه تمويل ذاتي بسعة تخزينية 30 ألف طن .

وقال أبو عقرب خلال جولة تفقدية اليوم على صومعة مركز سوهاج في محافظة سوهاج إنه تم تخصيص قطعة الأرض المخصصة لإقامة الصومعة وتم طرحها على الشركات المنفذة ، كما أنه يتم في ذات الوقت تطوير خطوط الإنتاج الخاصة باستقبال القمح والغربلة والطحن في جميع مطاحن الشركة.

وأضاف أن شركة مطاحن مصر العليا يتبعها 19 مطحنا في 4 محافظات، 6 في سوهاج و7 في قنا و3 في الأقصر و3 في أسوان، و5 صوامع موزعة كالتالي صومعتان في سوهاج، وصومعتان في قنا، وصومعة في أسوان.

وتابع: إن معدل الطحن اليومي يصل إلى 150 طنا لكل مطحن، كما يتبع شركة مطاحن مصر العليا 7 مخابز بلدية مدعمة في 5 محافظات هي 3 مخابز في سوهاج ومخبز في كل من قنا والأقصر و البحر الأحمر.

وأشار إلى أن متوسط حجم الإنتاج في مخبز البحر الأحمر يبلغ 16 جوال دقيق يوميا ينتج 725 رغيفا بلديا مدعما ، بينما يصل متوسط استهلاك باقي المخابز من 16 إلى 18 جوال دقيق يومي.