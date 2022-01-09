«مطاحن مصر العليا»: إنشاء صومعة طيبة في الأقصر بتكلفة 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء صومعة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100 مليون جنيه، حيث تم استلام الأرض وجار استصدار القرار الوزاري ورفع الموقع وطرح المشروع على المكتب الاستشاري، وذلك في إطار خطة التوسع في إنشاء الصوامع لزيادة كفاءة تخزين الأقماح وتقليل الهد.

وقال المهندس محمد سعد العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات على هامش جولة وزارة التموين في محافظة أسوان اليوم الأحد إن الشركة لديها 7 صوامع مركزية في منطقة الصعيد، صومعتان في محافظة سوهاج بسعة تخزينية 60 ألف طن، إضافة إلى صومعتين بمحافظة قنا الأولى بسعة تخزينية 70 ألف طن.

وأضاف سعد أن محافظة أسوان يوجد بها صومعتان تابعتان لشركة مطاحن مصر العليا، الأولى بسعة 30 ألف والثانية بسعة تخزينة 6 آلاف طن، إضافة إلى بنكر أرمنت بسعة تخزينية تبلغ ألف طن.

وتابع سعد أنه في إطار التوسع في زراعة القمح في منطقة توشكى يتم تأجير صومعة الراجحي والتي تصل سعتها التخزينية إلى 30 ألف طن، مشيرا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للبناكر تبلغ 70 ألف طن تتضمن بنكر في إسنا بسعة تخزينية 23 ألف طن، وبنكر إدفو بسعة تخزينة 23.4 ألف طن.

وأشار سعد إلي أنه جار تنفيذ بنكر في مدينة قوص بسعة تخزينة 23.4 ألف طن سيعمل في موسم القمح المقبل، أما بالنسبة للشون فإنه يوجد 11 شونة على مستوى الصعيد بسعة تخزينية 60 ألف طن.

من جانب آخر، أوضح أنه جار التعاقد مع شركة بوهلر السويسرية لتطوير وإعادة هيكلة مطحن رمسيس نجع حمادي لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% و82% بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن ورفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم تطوير مطحن سلندرات إسنا لتبلغ 120 طن يوم.

وتابع أنه تم تطوير مطحن سلندرات المحلج بقوص بقدرة إنتاجية 175 طن يوم بتكلفة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين جنيه للمطحن، كما أنه جار حاليا إعادة تأهيل ورفع مطحن سلندرات ناصر نجع حمادي بقدرة 150 طن يوم.

وأوضح سعد أن ذلك وفق خطة(2016-2025) لتطوير 19 مطحنا في 4 محافظات (سوهاج -قنا-الأقصر- أسوان) بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى 3800 طحن يوم.

وتم في 2016 تطوير وإعادة هيكلة مطحن سلندرات قنا بقدرة إنتاجية 200 طن يوم بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، وفي عامي 2017 و2018 تم تطوير مطحن حورس إدفو ورفع قدرته لتبلغ 300 طن يوم بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه.

وأوضح أنه في 2019 تم إعادة تأهيل مطحن سلندرات أحمس قوص لزيادة قدرته الإنتاجية لتبلغ 150 طن يوم بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه في 2020 تطوير سلندرات فرشوط بقدرة إنتاجية 150 طن يوم بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وقال سعد إن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، أو من خلال الورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين، مؤكدا أنها تتم بشكل تتابعي بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة، حيث يتم أخذ حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.