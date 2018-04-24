مطاحن غرب الدلتا: زيادة القمح المطحون سبب القفزة في الأرباح

رجب عزالدينقالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن الزيادة فى أرباحها خلال التسعة أشهر الماضية ترجع إلى زيادة كمية القمح المطحون.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن كمية القمح المطحون زدات خلال الفترة المذكورة بنسبة 104 ألف طن؛ ما أدى إلى زيادة الإنتاج وارتفاع الأرباح.وأظهرت نتائج أعمال

رجب عزالدين

قالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن الزيادة فى أرباحها خلال التسعة أشهر الماضية ترجع إلى زيادة كمية القمح المطحون.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن كمية القمح المطحون زدات خلال الفترة المذكورة بنسبة 104 ألف طن؛ ما أدى إلى زيادة الإنتاج وارتفاع الأرباح.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافى الربح إلى 189.7 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 147.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.