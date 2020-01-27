«مطاحن غرب الدلتا» تشكل لجنة لدراسة استغلال أراضيها فى 5 محافظات

مصدر: الخيارات تتراوح بين الإيجار أو مشروع عقارى بالشراكة

شكلت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا قامت لجنة داخلية لدراسة كيفية استغلال الأراضى المملوكة فى 5 محافظات «المنوفية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية» فى إطار مواجهة تراجعات الربحية المتتالية التى شهدتها فى الأعوام الأخيرة.

قال مصدر من داخل الشركة لـ»المال» إن خيار بيع الأراضى غير مطروح أمام اللجنة، فيما تكون الأولوية لقرار التأجير، أو مشروع عقارى لكن بالشراكة، نظرا لبعد هذا النشاط عن المجال الرئيسى للشركة، لافتًا إلى أن القرار النهائى يتوقف على الدراسة التى ستجريها اللجنة.

أكد المصدر أن اللجنة تتكون من قيادات بالشركة بالإدارة القانونية والفنية، والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، والعضو المنتدب للشركة، ومدير علاقات المستثمرين.

أوضح أن هناك خيارًا مختلفًا أمام مطاحن وسط الدلتا لتنويع مصادر الدخل تصديا لتراجعات الربحية المتكررة منذ تطبيق منظومة الطحن الجديدة فى 2017، وهو إقامة وإدارة المنشآت الفندقية والترفيهية.

لفت إلى أن الشركة لديها قاعتى أفراح بطنطا بمحافظة الغربية، التى من أجلها تقدمت الشركة بطلب لتنويع أنشطتها، لتأجيرهما بهدف تنويع الإيرادات، لافتا إلى أن الشركة لم تحصل على التراخيص المتعلقة بهذا الأمر بعد.

شهدت غرب الدلتا تراجعا فى إيراداتها %5 بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2019 – 2020) لتسجل 513 مليون جنيه، مقارنة 538.9 مليون جنيه الفترة المثيلة من العام الماضى.

امتد هذا التراجع إلى صافى أرباح الشركة بعد الضرائب %13 لتسجل 75 مليون جنيه، مقارنة 86 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.

أرجعت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية انخفاض الربحية والإيرادات إلى انخفاض الكميات المطحونة من دقيق %82 وزيادة عناصر التكلفة زيادة حتمية (أجور – كهرباء – ومواد تعبئة وتغليف)، مع ثبات أجرة الطحن.

عن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بقيمة 10 ملايين جنيه، تُمول من المصادر الذاتية للشركة، قال المصدر إنه جار توظيفها فى الأغراض المخصصة لها، وهى صيانة مطحنها بدسوق فى كفر الشيخ، والمحلة الكبرى بالغربية منوهًا إلى أن القيمة توزع بواقع %30 لمطحن دسوق، و%60 لمطحن المحلة.

يشار إلى أن مطاحن غرب الدلتا تمتلك 12 مطحنا، بواقع اثنان بمحافظات البحيرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، و3 مطاحن بمحافظة المنوفية، و3 آخرين بالغربية، بطاقة إنتاجية قصوى 1.452 مليون طن، كما تمتلك مصنعا للمكرونة بطاقة إنتاجية 3148 طنا سنويا.

تتمثل أغراض الشركة الحالية فى تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وبدائلها وتصنيع المكرونة بأنواعها، والخبز بأنواعه، والنواشف والحلويات، وأغراض أخرى، ويبلغ رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه، موزعة على 7.5 مليون سهم.

يتوزع هيكل ملكية مطاحن غرب الدلتا بين عدد من المؤسسات بنسبة %27 للقابضة للصناعات الغذائية، و%10 للأهلى للاستثمارات، ومصر للتأمين %2.75 ، والقاهرة الوطنية للاستثمار فى الأوراق المالية %0.13 ، إضافة إلى عدد من الأفراد بنسبة %11.8 لمحمد عبدالحميد لطفى، والمثنى محمد لطفى بنسبة 8.3%، وفاطمة النبوية محمد أبو الحسن %6.33 وكمال جرجس ميخائيل %0.01.