بورصة وشركات

مطاحن غرب الدلتا تدرس إنشاء مول على أرض مملوكة لها بمحافظة الغربية

مجلس الإدارة وافق على إضافة النشاط فى يونيو الماضي
منى عبدالباري 7:06 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 7:06 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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تدرس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا حاليا إنشاء مول على أرض مملوكة للشركة بالمحلة الكبرى – محافظة الغربية، وذلك بهدف تنمية إيراداتها.

وقال مصدر فى مطاحن غرب الدلتا لـ «المال» إن الشركة ستقوم بعقد جمعية عمومية غير عادية فى أكتوبر المقبل للتصويت على إضافة نشاط إدارة وإنشاء مولات تجارية، وذلك لبدء السير فى الحصول على التراخيص، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

تسعى للحصول ترخيص قاعتى أفراح

كانت «غرب الدلتا» قالت فى إفصاح منشور عبر شاشة البورصة المصرية فى يونيو الماضى إن مجلس الإدارة وافق على تعديل غرض الشركة بإضافة فقرة إنشاء وإدارة مولات تجارية للمادة 3 من النظام الأساسى للشركة.

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ولفت المصدر إلى أن مطاحن غرب الدلتا ستقوم بإنشاء مول على أرض لها فى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية، كان يتم استغلالها سابقا كمخبز، وتم رفع الربط التموينى عنها، مفضلا عدم الإفصاح عن مساحة الأرض، أو أى تفاصيل تتعلق بها.

وأكد المصدر أن الشركة تسعى لتعزيز موارد إيراداتها فى ظل الصعوبات التى يعانى منها القطاع بشكل عام نتيجة ثبات أجرة الطحن، والتحول لبيع النخالة لصالح هيئة السلع التموينية، بدلا من الشركات فى السابق.

كانت غرب الدلتا أعلنت سابقا إضافة نشاط إقامة وإنشاء وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بهدف الدخول فى نشاط إدارة قاعات الأفراح، وأيضا قامت بتشكيل لجنة لدراسة الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركة.

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وفى هذا الصدد قال المصدر إن الشركة تسير حاليا فى إجراءات تراخيص قاعتى أفراح مملوكتين لها، ولم تبدأ بعد فى ممارسة هذا النشاط، كما انتهت لجنة دراسة الأصول غير المستغلة من حصر الأراضى التابعة للشركة، ولم يتم تلقى أى عروض فى هذا الشأن.

يشار إلى أن شركات المطاحن تعانى بشدة منذ عدة سنوات مع إتجاه وزارة التموين إلى تكليف الشركات ببيع نخالة الخبز لصالح هيئة السلع التموينية مقابل عمولة %10 فقط، بدلا من بيع الشركات النخالة لصالحها، كما تواجه الشركات ارتفاعا كبيرا فى التكاليف فى مقابل ثبات تكلفة الطحن بواقع 500 جنيه للطن، شاملة الضرائب.

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وشهدت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا تراجعا بنسبة %9 فى أرباحها على أساس سنوى العام المالى 2020-2021، حيث حققت أرباحًا قيمتها 164.36مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، مقابل أرباح بلغت 180.07 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 1.09 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه فى العام السابق.

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بقلم منى عبدالباري

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