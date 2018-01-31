مطاحن شمال القاهرة توضح أسباب قفز أرباحها النصفية

رجب عزالدينقالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إن ارتفاع أرباحها النصفية يرجع إلى ارتفاع إيرادات بيع النخالة، وزيادة العوائد الناتجة من الاستثمار فى أذون الخزانة.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017 شهد ارتفاعًا فى إيرادات بيع النخالة، لاسيما ف

رجب عزالدين

قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إن ارتفاع أرباحها النصفية يرجع إلى ارتفاع إيرادات بيع النخالة، وزيادة العوائد الناتجة من الاستثمار فى أذون الخزانة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017 شهد ارتفاعًا فى إيرادات بيع النخالة، لاسيما فى شهر يوليو، كما ارتفعت أرباح الاستثمار فى أذون الخزانة إلى 1.3 مليون جنيه، مقارنة بنحو 414 ألف جنيه عن الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 32.6 مليون جنيه خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 20 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.

وتابعت الشركة فى البيان أن ذلك النصف شهد ارتفاع كمية القمح المطحون مما أدى إلى انخفاض التكاليف الثابتة، وارتفاع إيرادات التشغيل للغير.