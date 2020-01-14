مطاحن شمال القاهرة توافق على بيع معدات خط إنتاج قديم

مطاحن شمال القاهرة تفصح عن موافقة الجمعية العامة للمساهمين على بيع خط إنتاج قديم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بجلستها المنعقدة 13 يناير الحالى على بيع آلات ومعدات خط إنتاج قديم بمنطقة الحسينية بالقاهرة.

قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن العمومية وافقت على بيع معدات خط إنتاج مطحن عانوس؛ لتقادمها وعدم جدوى تشغيلها.

وحجزت محكمة شمال القاهرة دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضد مطاحن شمال القاهرة من قِبل شركة الأهلى للاستثمارات للحكم إلى جلسة 5 فبراير المقبل.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى 12 سبتمبر 2018 بعدم الاختصاص لنظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة.

وأجّلت المحكمة، فى وقت سابق، دعوى مماثلة مرفوعة من الأهلى للاستثمارات ضد شركة العامة للصوامع والتخزين.

حجز دعوى فرض الحراسة على مطاحن شمال القاهرة

كانت الأهلي للاستثمارات، قد أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة بالبورصة، تضم العامة للصوامع والتخزين ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الإسكندرية ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.

وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة؛ بسبب عدم التزامهم بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص في الإدارة.

وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل، أو 9 على الأكثر، عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية وممثلين مستقلين معينين من القابضة، إضافة لممثلين عن اتحاد العمال وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.

وانخفضت أرباح الشركة إلى 7 ملايين جنيه تقريبًا خلال النصف المنتهى ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 32.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018، بنسبة تراجع 78% تقريبًا.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 357 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 418 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

مخابز شمال القاهرة تفسر انخفاض أرباحها النصفية

وأرجعت مطاحن شمال القاهرة هذا التراجع إلى ما وصفته بحالة ركود فى سوق النخالة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطحن وانخفاض سحب حصص الدقيق (82%)؛ نتيجة انخفاض الاستهلاك فى المناطق الحضرية عن المناطق الريفية.

كما أرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك نتيجة الركود فى سوق بيع النخالة وعدم تعرضها للتلف. وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي الماضي المنتهى 30 يونيو 2019 تراجعًا فى أرباحها بنسبة 61.3% لتسجل 20.71 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 53.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2017- 2018.

وأرجعت “مطاحن شمال القاهرة” تراجع الأرباح إلى خمسة أسباب، أبرزها الارتفاع الكبير والمتزايد في أعباء التشغيل (كهرباء- مواد تعبئة وتغليف- قطع الغيار- وقود وزيوت- ضرائب عقارية)، بالإضافة إلى الزيادة السنوية الحتمية في الأجور.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام المالي الماضي، لتسجل 822.98 مليون جنيه، مقابل 785.6 مليون خلال العام المالي السابق له.

وتعد مطاحن ومخابز شمال القاهرة شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به 150 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 107 ملايين جنيه موزعة على 10.700 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.