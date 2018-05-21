مطاحن شمال القاهرة تستهدف استثمار 8 ملايين جنيه العام المقبل

منى عبدالباري: تستهدف شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ضخ استثمارات قيمتها 8 ملايين جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، لرفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وإنشاء محلات تجارية بالمواقع الحيوية. وأعلنت الشركة اليوم موازنتها التقديرية للعام المالي 2018…

منى عبدالباري:

تستهدف شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ضخ استثمارات قيمتها 8 ملايين جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، لرفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وإنشاء محلات تجارية بالمواقع الحيوية.

وأعلنت الشركة اليوم موازنتها التقديرية للعام المالي 2018 – 2019 بإيرادات مستهدفة قيمتها 737.5 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف 2.2 مليار جنيه العام المالي الحالي 2017 – 2018 ، ومحقق فعلي في الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2017 قيمته 431 مليون جنيه مصري.

يشار إلى أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة تمكنت من تحقيق صافي ربح قدره 41,602 مليون جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (يوليو 2017 – مارس 2018)، وذلك مقارنة بـ 32.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.