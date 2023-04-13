مطاحن شمال القاهرة تستهدف أرباحا بقيمة 17.2 مليون جنيه خلال 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة والجيزة، الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024.

وتستهدف مطاحن ومخابز القاهرة والجيزة تحقيق أرباح قبل الخصم الضريبة بقيمة 25.53 مليون جنيه ، وصافي أرباح بقيمة 17.23 مليون جنيه بعد خصم الضريبة.

وتتضمن موازنة 2023-2024، لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة والجيزة تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 12 مليون جنيه.

وذلك من خلال الفائض والتمويل الذاتي، وذلك مقابل 20 مليون جنيه العام المالي السابق 2022-2023.

جدير بالذكر أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة والجيزة ، تمكن خلال النصف الأول من 2022-2023، من التحول للربحية، لتسجل صافي أرباح بقيمة 24.68 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 8.86 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2021-2022.