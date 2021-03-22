اقتصاد وأسواق

مطاحن شرق الدلتا: نقل موظف من وظيفة عامل إلى حارس أمن بعد تدخل وزير التموين

بعد تقديم والدته طلب الي المصيلحي
محمد مجدي 3:33 م, الأثنين, 22 مارس 21 3:33 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أصدرت شركة مطاحن شرق الدلتا ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، القرار رقم 209 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 ، بخصوص نقل السعيد فاروق إبراهيم العامل بمطحن جمصه بمحافظة الدقهلية .

وذلك للعمل بوظيفة حارس أمن بإدارة منطقة المنصورة بنفس المحافظة علما بأنه كان يعمل خدمات معاونه بمطحن جمصة.

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وقال المهندس محمد علي شعيره العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا لـ”المال” إن هذا القرار بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، بنقل الموظف المذكور من جمصة إلي المنصورة.

واضاف شعيره ، أن والدة الموظف تقدمت بطلب إلي وزير التموين خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية، نظرًا أن الموظف هو العائل الوحيد لها وهو الذي يقوم على خدمتها و رعايتها .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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