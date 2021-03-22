مطاحن شرق الدلتا: نقل موظف من وظيفة عامل إلى حارس أمن بعد تدخل وزير التموين

أصدرت شركة مطاحن شرق الدلتا ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، القرار رقم 209 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 ، بخصوص نقل السعيد فاروق إبراهيم العامل بمطحن جمصه بمحافظة الدقهلية .

وذلك للعمل بوظيفة حارس أمن بإدارة منطقة المنصورة بنفس المحافظة علما بأنه كان يعمل خدمات معاونه بمطحن جمصة.

وقال المهندس محمد علي شعيره العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا لـ”المال” إن هذا القرار بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، بنقل الموظف المذكور من جمصة إلي المنصورة.

واضاف شعيره ، أن والدة الموظف تقدمت بطلب إلي وزير التموين خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية، نظرًا أن الموظف هو العائل الوحيد لها وهو الذي يقوم على خدمتها و رعايتها .