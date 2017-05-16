مطاحن شرق الدلتا: لا جديد فى مشروع المركز العالمى بدمياط

رجب عزالديننفت شركة مطاحن شرق الدلتا حدوث مستجدات تتعلق بإقامة مشروعها الغذائى فى المركز اللوجيستى العالمى بدمياط.وقالت الشركة فى بيان ردا على استفسارات البورصة: "خاطبنا وزير التموين والتجارة الداخلية فى 2 مايو الحالى للموافقة من حيث المبدأ على شراء أو تخصيص قطعة أرض للشركة بالمركز اللوجيستى ال



رجب عزالدين

نفت شركة مطاحن شرق الدلتا حدوث مستجدات تتعلق بإقامة مشروعها الغذائى فى المركز اللوجيستى العالمى بدمياط.

وقالت الشركة فى بيان ردا على استفسارات البورصة: “خاطبنا وزير التموين والتجارة الداخلية فى 2 مايو الحالى للموافقة من حيث المبدأ على شراء أو تخصيص قطعة أرض للشركة بالمركز اللوجيستى العالمى بمحافظة دمياط، بمساحة تكفى لإنشاء مطحن جديد وصوامع معدنية سعة 60 ألف طن طبقا للمساحة المقررة بمعرفة اللجنة العليا للمطاحن بوزاة التموين”.

وتابع البيان: “لا يوجد أى تطورات فى هذا الموضوع حتى تاريخه”.

واستفسرت البورصة من الشركة حول بعض الأخبار المنشورة التى تفيد تراجعها عن إنشاء المشروع.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 71.25 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية مارس 2017 مقابل أرباح بلغت 41.11 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.