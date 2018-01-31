مطاحن شرق الدلتا توضح موقف المساهمين المدرجين على قوائم الإرهاب

رجب عزالدينقالت شركة مطاحن شرق الدلتا، إن رئيس مجلس إدراتها لا يقوم بأى أعمال تنفيذية، ويقتصر عمله على حضور الجلسات الشهرية فقط.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص موقف محمد عبد الحميد لطفى الفقى رئيس مجلس إدراتها، فى ضوء إدراج اسمه بقوائم الإرهاب عام 2014.وقالت الشركة، إن رئيس م

رجب عزالدين

قالت شركة مطاحن شرق الدلتا، إن رئيس مجلس إدراتها لا يقوم بأى أعمال تنفيذية، ويقتصر عمله على حضور الجلسات الشهرية فقط.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص موقف محمد عبد الحميد لطفى الفقى رئيس مجلس إدراتها، فى ضوء إدراج اسمه بقوائم الإرهاب عام 2014.

وقالت الشركة، إن رئيس مجلس الإدارة يمتلك 11.52% من أسهم الشركة تعادل 691 ألف سهم تقريباً، ولا يقوم بأى أعمال تنفيذية، وبالتالى فإن قرار إدراجه لا يؤثر على الأوضاع.

ونوهت الشركة إلى أنها لم تتلقى أى إخطارات من أى جهة حكومية أو قانونية أو رقابية بالدولة.

وأدرجت محكمة جنيات القاهرة الدائرة السادسة (شمال) فى 12 يناير 2014، ثلاثة مساهمين بالشركة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وتشمل الأسماء المدرجة محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى المساهم بنسبة 11.86% من رأس مال الشركة، وكذلك المثنى محمد عبد الحميد الفقى مساهم بنسبة 8.32%، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة، وعضو بلجنة المراجعة الداخلية ولجنة شراء القمح.

وتشمل الأسماء فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد نصر، مساهمة بالشركة بنسبة 6.33% من رأس المال.