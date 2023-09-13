«مطاحن شرق الدلتا» تقترح توزيع 17 جنيها للسهم من أرباح العام المالي 2022-2023

«مطاحن شرق الدلتا» تقترح توزيع 17 جنيها للسهم من أرباح العام المالي 2022-2023
جهاد سالم

جهاد سالم

11:29 ص, الأربعاء, 13 سبتمبر 23

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا، نتائج الأعمال والقوائم المالية، ومشروع توزيعات الأرباح المقترحة للعام المالي 2022-2023.

ووافق مجلس إدارة مطاحن شرق الدلتا على مشروع توزيعات الأرباح المقترحة للعام المالي 2022-2023.

وذلك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 17 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 102 مليون جنيه تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.

وحققت مطاحن شرق الدلتا ، نموا في صافي الأرباح بنسبة 14.9%، خلال2022-2023، لتسجل نحو 148.08 مليون جنيه.

وذلك مقابل أرباح بقيمة 128.87 مليون جنيه خلال عام المالي 2021-2022.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:29 ص, الأربعاء, 13 سبتمبر 23