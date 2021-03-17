«مطاحن شرق الدلتا» تعتزم زيادة السعات التخزينية لصومعتى الإسماعيلية والزقازيق

تعتزم شركة مطاحن شرق الدلتا زيادة السعات التخزينية لصومعتى الإسماعيلية والزقازيق إلى 30 ألف طن لكل صومعة بدلًا من 25 ألفًا حاليًا، وفقًا للمحاسب مجدى الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الغذائية والمضارب والمطاحن بالقابضة للصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة مطاحن شرق الدلتا‪.

وقال «الشاطر» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه جارٍ إنهاء الإجراءات اللازمة لزيادة السعات التخزينية للصومعتين خلال المرحلة الراهنة‪.

وأضاف أنه يتم حاليًا طرح الأعمال الخاصة بمد وصلة السكة الحديد المغذية لصوامع الإسماعيلية على الشركات المحلية والعالمية‪.

وأكد «الشاطر»، أن كميات القمح المطحون فى العام المالى 2019/2020 بلغت 922 ألفًا و357 طنًا، شملت 116 ألفًا و642 جوال دقيق زنة 50 كيلو لإنتاج الخبز المدعم، و4 آلاف و99 طن دقيق لإنتاج المكرونة‪.

موضحًا أن الدقيق المستخدم فى الشركة نوعان: استخراج %82 والمستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، ودقيق %72 الذى يستخدم فى إنتاج المكرونة‪.

ولفت «الشاطر»، إلى أن الشركة لديها 4 قطاعات رئيسية وهي: الطحن، والخبز، والمكرونة، والتخزين، موضحًا أن قطاع الطحن يضم عدد 14 مطحنًا بنظام سلندر حديث، وبطاقة طحن إجمالية تصل إلى 887 ألفًا و700 طن فى العام‪ .

وتابع الشاطر، أن الشركة تقوم بإنتاج نحو 2955 طن مكرونة فى العام، من خلال مصنع الشركة فى محافظة الإسماعيلية، متابعًا أن قطاع الخبز يضم 6 خطوط إنتاج خبز مدعم‪ .

وأوضح، أن تلك الخطوط موزعة كالتالي: 2 فى الزقازيق بقدرة إنتاج 60 جوالًا يوميًا، وخط واحد لكل من ههيا بطاقة 20 جوالًا، وفاقوس بطاقة 53 جوالًا، وأبو حماد 13 جوالًا، ومنيا القمح 20 جوالًا فى اليوم الواحد‪ .

وأشار إلى أن قطاع التخزين، يضم 46 مستودعًا بسعة تخزينية 21 ألفًا و725 طنًا فى محافظات الشرقية، والدقهلية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء‪ .

وقال «الشاطر» إن الشركة تتبعها 3 صوامع بسعة تخزينية 30 ألف طن لكل منهما فى محافظات الدقهلية، والشرقية، والاسماعيلية، إضافة إلى 13 شونة حديثة ومعدنية، يصل إجمالى سعتها التخزينية إلى 147 ألف طن‪ .

يشار إلى أن شركة مطاحن شرق الدلتا هى إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية‪ .