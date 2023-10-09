مطاحن شرق الدلتا تستحدث نشاطًا جديدًا بتكلفة 8.94 مليون جنيه

استحدثت شركة مطاحن شرق الدلتا نشاطا جديدا، تستهدف به الحفاظ على أرض مصنع المعدات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك حتى تقوم الشركة باستغلال الأرض المذكورة في مشروعات مستقبلية.

جاء ذلك في رد الشركة على ملاحطة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أشار فيها إلى استحداث الشركة نشاطا جديدا تحت اسم “مشروع مصنع المعدات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية” بتكلفة 8.945 مليون جنيه، تمت إضافته إلى السجل التجاري للشركة، دون وجود دراسة جدوى لتوضيح العائد وجدوى النشاط في ظل وجود ورش مركزية وفرعية لدى الشركة وإعدادها قائمة تكاليف خاصة بهذا النشاط .

وطلب المحاسبات من “مطاحن شرق الدلتا” ضرورة توضيح جدوى ذلك المشروع وما تحملته الشركة من تكلفة لإنشاء هذا المجمع.