«مطاحن سنابل الخير» تعتزم طرح أسهمها فى بورصة النيل

كشف حسن السمان، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن سنابل الخير – العاملة بالمنطقة الصناعية بمحافظة قنا- أنها تعتزم طرح أسهمها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» خلال الفترة المقبلة، لجمع تمويلات بقيمة 25 مليون جنيه.

وأضاف السمان، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر البورصة للتنمية فى جولته الثالثة بمحافظة قنا، أن مصنع «مطاحن سنابل الخير» هو الوحيد من نوعه فى منطقة الجنوب وتحديدا من قنا إلى أسوان.

وأوضح أن «مطاحن سنابل الخير» ستسعى إلى تغيير شكلها القانونى من شركة تضامن إلى «مساهمة»، تمهيدا للطرح، مطالبا إدارة البورصة بعقد ورش عمل فى المحافظة لمساعدة الشركات حتى انتهاء عملية القيد والطرح، فى ظل غياب شركات الأوراق المالية عن التواجد فى المحافظة.

ولفت السمان إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع «مطاحن سنابل الخير» تقدر بنحو 120 طنا يوميا، فيما يبلغ حجم مبيعات الشركة سنويا نحو 72 مليون جنيه، ومن المتوقع نموه إلى مستويات 200 مليون جنيه فى عام 2022 عقب زيادة الأسعار الراهنة.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن سنابل الخير، أن الخطة التوسعية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 طن يوميا، عبر رفع قدرات المعدات الحالية، بجانب جلب أخرى جديدة.

وأكد السمان أن الشركة تدرس الدخول فى قطاعات إنتاجية ثانوية، مثل الزيوت وغيرها، لتعظيم العوائد الاستثمارية، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لتصدير منتجاتها إلى أسواق الخليج بجانب السودان.

ويتضمن مؤتمر «البورصة للتنمية» الذى تستمر فعالياته على مدار يومين بمحافظتى قنا والأقصر، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار فى المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول.