مطاحن جنوب القاهرة توضح تأثرها بمنظومة التموين

قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إنها سجلت مبيعات من النخالة بلغت 98 ألف طن، خلال العام المالي 2016-2017، مما يمثل 20% من إجمالي مبيعات الشركة.

وأوضحت، رداً على استفسارات البورصة، بشأن تأثرها بقرار وزير التموين الأخير الخاص بـ “تطبيق المنظومة الجديدة لمحاسبة الشركات بـ500 جنيه مقابل طحن طن القمح، علي أن تجمع مخلفات الطحن (النخالة) لصالح الوزارة للتصرف في بيعها” سيظهر عند المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.

يشار إلى أن “التموين” قررت، مؤخراً، قيام شركات المطاحن بطحن وإنتاج الدقيق التمويني واستخراج 82% بتكلفة طحن طن القمح التمويني 500 جنيه، على أن تحصل الوزارة على النخالة وبيعها لصالحها.