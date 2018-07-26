مطاحن جنوب القاهرة: تلقينا صحيفة الدعوى المقامة من الأهلى للاستثمارات

رجب عزالدينقالت شركة العامة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إنها تلقت صحيفة الدعوى المقامة من شركة الأهلى للاستثمارات والخاصة بتعيين حارس قضائى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت جلسة الأحد -الموافق 30 أغسطس المقبل- موعدًا لنظر أولى جلسات ال

رجب عزالدين

قالت شركة العامة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إنها تلقت صحيفة الدعوى المقامة من شركة الأهلى للاستثمارات والخاصة بتعيين حارس قضائى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت جلسة الأحد -الموافق 30 أغسطس المقبل- موعدًا لنظر أولى جلسات القضية.

وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، مطاحن شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.

وأكد ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.