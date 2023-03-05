مطاحن جنوب القاهرة تكشف أسباب تحولها للربحية بالنصف الأول من العام الحالي

قال عبدالرحمن الشاذلي، مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن تحول الشركة للربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، يعود بشكل أساسي إلى زيادة أجرة الطحن، وكميات القمح الموردة للطحن.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المذكورة، تحولها إلى الربحية، على أساس سنوي، بصافى ربح 8.35 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 19.15 مليون للفترة المقابلة من العام المالى السابق له.

وأشار الشاذلي إلى أن أجرة الطحن زادت بواقع 10%، وأيضا ارتفعت كميات القمح المورد من وزارة التموين للطحن بواقع 25%، مرجعا زيادة كميات الطحن الموردة إلى خروج بعض المطاحن الصغيرة من المنظومة.

ولفت إلى أن الشركة تتبنى خطة لتطوير وصيانة المطاحن المملوكة لها بهدف تعزيز معدلات الإنتاج وزيادتها.