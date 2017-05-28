مطاحن جنوب القاهرة تستهدف 17.2 مليون أرباحا بالموازنة التقديرية

مصطفى طلعت: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.23 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال 2016-2017. يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة م

مصطفى طلعت: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.23 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال 2016-2017. يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل خسائر 14.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.