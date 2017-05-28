مطاحن جنوب القاهرة تستهدف 17.2 مليون أرباحا بالموازنة التقديرية

مصطفى طلعت: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.23 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال 2016-2017. يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل خسائر 14.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.23 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال 2016-2017.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل خسائر 14.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.