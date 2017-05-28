بورصة وشركات

مطاحن جنوب القاهرة تستهدف 17.2 مليون أرباحا بالموازنة التقديرية

مصطفى طلعت: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.23 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال 2016-2017. يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة م
12:53 م, الأحد, 28 مايو 17 12:53 م, الأحد, 28 مايو 17

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مصطفى طلعت:

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الموازنة التقديرية والاستثمارية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.23 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 2.7 مليون جنيه خلال 2016-2017.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل خسائر 14.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

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