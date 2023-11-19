«مطاحن جنوب القاهرة» تدرس استغلال أصول معطلة تتجاوز 29 مليون جنيه

تدرس شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة حاليا خطة لاستغلال بعض الأصول المعطلة لديها بقيمة تتجاوز الـ29 مليون جنيه، والممثلة في 3 مطاحن.

وتتوزع هذه الأصول في مطحني عز الدين، والطاهرة بقيمة دفترية بواقع 24 مليون جنيه، ومطحن التبين بقيمة دفترية 5 ملايين جنيه، فضلا عن بعض وسائل النقل غير القابلة للإصلاح، مشيرا إلى أن الشركة تسعى حاليا للعمل على استغلال هذه الأصول والاستفادة منها، وفقا للقوائم المالية للشركة عن فترة الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة مطاحن ارتفاع أرباحها 150.4%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، ليصل صافي إلى 12.54 مليون جنيه، مقابل 5.007 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 63.78 مليون جنيه، مقابل 51.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.