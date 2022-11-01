«مطاحن الجمل» تعلن الاستحواذ على شركات الخمس نجوم الصناعية.. ومكتب «ذو الفقار» مستشارا قانونيا للصفقة

أعلنت شركة مطاحن الجمل أنها أكملت عملية الاستحواذ على مجموعة شركات الخمس نجوم الصناعية (FSG)- التي تضم شركة مطاحن الخمس نجوم وشركة الخمس نجوم للأعلاف والمنتجات الحيوانية.

وتعدّ FSG مجموعة رائدة في السوق المصرية متخصصة في إنتاج منتجات الدقيق الراقية.

وبحسب بيان وصل “المال”، يعدّ الاستحواذ على FSG مكملًا لمنصة مطاحن الجمل ويعزز موقعها على رأس قطاع المطاحن في مصر.

ومع إتمام الصفقة، تصل منصة الطحن المجمعة إلى سَعة إجمالية تزيد عن 4500 طن/ يوم، كما تقدم FSG عمليات تخزين وطحن وخلط وتعبئة متكاملة ومُميكنة بالكامل في منشأتها المتطورة في مدينة السويس بجوار ميناء الأدبية، بالإضافة إلى مرافق تحميل وتفريغ الحبوب المتكاملة في الميناء.

ويعمل الموقع الفريد أيضًا كمحور رئيسي لتسلم ومعالجة القمح الأسترالي عالي الجودة، فضلًا عن مركز تصدير إلى القارة الأفريقية.

قال محمد المعتبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعتبر: “نحن متحمسون جدًّا بشأن آفاق منصتنا الجديدة، وملتزمون ببناء واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في مصر التي تخدم قطاعًا حيويًّا للأمن الغذائي القومي في مصر”.

وأضاف: “بصفتنا مستثمرين مصريين، نحن نفخر بتطوير القدرات الصناعية المحلية، والمساهمة في الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبلاد، حيث إننا نعمل على المساهمة الفعالة في دعم الخطط الطموحة للحكومة في التنمية الاقتصادية من أجل خلق فرص عمل للكوادر الوطنية الشابة.

وتابع: “في هذا الصدد تعمل المجموعة بكل جهد على إنشاء أول مدرسة طحن في المنطقة لغرض تنشئة كوادر متخصصة لتكون لمصر الريادة في هذا المجال، ولا سيما أن المجموعة تتمتع بشراكات وعلاقات جيدة مع أشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال”.

كانت مجموعة مطاحن الخمس نجوم، التي أنشأتها مجموعة من المستثمرين الدوليين والمحليين، واحدة من أنجح مشغلي المطاحن في مصر، حتى تعثرت رحلتها بسبب التحديات المالية، ولا سيما بسبب اعتمادها على القروض الضخمة وتعرُّضها لمخاطر تقلبات سعر الصرف.

تضمنت عملية الاستحواذ المعقدة، بالإضافة للتحديات المتعلقة يإتمام صفقة الاستحواذ مع البائعين، إعادة هيكلة كبيرة للديون وتسوية مع البنوك الكبرى، مما يُعدّ سابقة نجاح متميزة لجميع الأطراف.

ضمّ الفريق الاستشاري للصفقة مكتب ذو الفقار وشركاها للمحاماة وRipples Impact وMoore Egypt وغيرهم، كما قامت شركة EFG Hermes بدور سمسار تنفيذ الصفقة.

وعلّقت منى ذو الفقار، الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار وشركاها للمحاماة- مستشار الصفقة: “هذه صفقة تاريخية بكل المقاييس، فلم يكن هذا مجرد عملية استحواذ بالغة التعقيد على أسهم الشركتين المتعثرتين وإعادة هيكلة وتسوية الديون المستحقة للبنوك، بل كان مهمة لإنقاذ أحد أهم الأصول الصناعية الرئيسية، ودعم اقتصادنا الوطني، وحماية سبل حياة الآلاف من العمال وأُسرهم”.

كما علّق وليد بكر، الشريك المؤسس لشركة Ripples Impact- المستشار الاستثماري والمالي للصفقة قائلًا: “نحن سعداء لتكليل جهودنا في تلك المهمة بالنجاح، حيث إنها كانت من أهم وأعقد صفقات الاستحواذ التي تمّت مؤخرًا. كانت هذه الرحلة تعني الكثير لجميع المعنيين، ونحن نقدم خالص امتناننا لكل من ساهم في نجاحها- المستثمر والمستشارون والبنوك والوكالات الحكومية المتفانية “.

بعد إتمام الصفقة، يجري العمل بالفعل لتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى لمجموعة مطاحن الخمس نجوم وتكاملها مع مجموعة مطاحن الجمل.