مطاحن الإسكندرية تقرر بيع مطحن الملاح ضمن خطة ترشيد الأصول

قررت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ” التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ” بيع أرض ومباني مطحن الملاح والذي يقع بمنطقة غيط العنب بكرموز بالإسكندرية، ضمن خطة الشركة في ترشيد الأصول غير المستغلة.

وحسب مصادر مطلعة، فان المطحن يقع على مساحة تصل الى قرابة 1500 متر مربع، وذك ضمن خطة الشركة للتخلص من الاصول غير المستغلة بها، وفقا لتوصيات العديد من التقارير الخاصة بالشركة.

كما قررت الشركة بيع 2 محل تجاري على مساحة تصل الى 150 متر مربع خلف المعهد الديني بشارع راغب باشا بكرموز، بالاضافة الى بيع 2 شالية بمنطقة مراقيا الجنوبية، على أن يتم عملية البيع منتصف مارس الجاري عبر مزايدة علنية.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 54.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 17.34 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 11.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 114.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر ، مقابل 93.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الزيادة إلى 5 عوامل رئيسية تتمثل في قيام الشركة بشحن كمية 12850 طن دقيق 82% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 14685 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الطحن من 500 جنيه إلى 550 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2022.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%، كما بلغت مبيعات المخلفات خلال الفترة 2844 ألف جنيه، فضلا عن تأثير الفائض بنحو 165 ألف جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

يُشار إلى أن مطاحن ومخابز الإسكندرية سجلت صافي ربح بلغ 8.41 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 5.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 56.71 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 46.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.