مطاحن الإسكندرية ترفع إنفاقها الاستثماري للعام الحالي بقيمة 5 ملايين جنيه

تمول من فائض خطة العام الماضيمنى عبد الباريقالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية إن قيمة الزيادة التي تم إقرارها للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تم تمويلها من فائض الإنفاق الاستثماري للعام الماضي 2016– 2017، والخاص ببعض البنود التي لم يتم تنفيذها، على أن يتم تمويلها بالكامل من الموارد ا

تمول من فائض خطة العام الماضي



منى عبد الباري

قالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية إن قيمة الزيادة التي تم إقرارها للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تم تمويلها من فائض الإنفاق الاستثماري للعام الماضي 2016– 2017، والخاص ببعض البنود التي لم يتم تنفيذها، على أن يتم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للشركة.





وأعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن زيادة الإنفاق الاستثماري للعام المالي 2017– 2018 بقيمة 5 ملايين جنيه ليصل إلى 52.6 مليون جنيه، بدلًا من 47.6 مليون جنيه معتمَدة سابقًا.

وقال السيد فوزي، مدير القطاع المالي بالشركة، لـ”المال”، إن مبلغ الزيادة هو فائض الخطة الاستثمارية عن العام الماضي، والذي لم يتسع الوقت لإنفاقه، حيث كان من المقرر إنفاق 23.5 مليون جنيه، فيما بلغ الإنفاق الفعلي 19.56 مليون جنيه.

وأوضح فوزي أن استثمارات العام الحالي ستوجه إلى عدة أغراض، من بينها المرحلة الثالثة لتطوير مطحن الإسكندرية بقيمة 43 مليون جنيه؛ لتطويره وزيادة قدرته الإنتاجية إلى 600 طن يوميًّا، وكذلك مشروعات استكمال بقية وحدات الشركة بقيمة 1.03 مليون جنيه، واستثمارات عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، بينما يتم إنفاق المبلغ المتبقي في مشروعات بيئية، وتطوير منظومة الحاسب الآلي بالشركة، وخدمات للعاملين.

وتم توجيه استثمارات العام الماضي على المرحلة الثانية لتطوير مطحن الإسكندرية بقيمة 9.129 مليون جنيه؛ بهدف رفع قدرته الإنتاجية إلى 600 طن يوميًّا، وتم بالفعل تسلم الشحنات الأولى والثانية من المعدات، وجارٍ تركيبها، وأيضًا المرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير مطحن الدخيلة 9.258 مليون جنيه، وأغراض أخرى.

وحققت شركة مطاحن الإسكندرية زيادة في صافي أرباحها بعد الضرائب، العام الماضي، لتصل إلى 59.69 مليون جنيه، مقارنة بـ36.6 مليون جنيه العام السابق.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للإسكندرية للمطاحن 40 مليون جنيه، موزعة على 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بـ60% للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و10% لاتحاد العمال المساهمين بالشركة، و30% نسبة التداول الحر.