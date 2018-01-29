مطاحن الإسكندرية: ارتفاع الأرباح النصفية نتيجة مزاد بيع المخلفات

رجب عز الدينقالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية فى بيان للبورصة إن ارتفاع أرباحها خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017، يعود إلى إجراء مزاد لبيع المخلفات وبعض الإيرادات المتراكمة بقيمة 2 مليون جنيه.وحققت الشركة صافى ربح قدره 26.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 24.3 مليون

رجب عز الدين



قالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية فى بيان للبورصة إن ارتفاع أرباحها خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017، يعود إلى إجراء مزاد لبيع المخلفات وبعض الإيرادات المتراكمة بقيمة 2 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 26.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، مقارنة بنحو 24.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 بمعدل نمو 10.6%.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 221 مليون جنيه، مقارنة بنحو 591 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

كما انخفض مجمل الربح خلال الفترة المذكورة إلى 45 مليون جنيه مقارنة بنحو 55 مليون جنيه خلال فترة المقارنة ب2016.