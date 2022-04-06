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«مطابقة للمواصفات».. مصدر أمني يكشف نتائج تحليل عينات «الشيكولاته المخدرة»

وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعي.
أماني عوض 6:06 م, الأربعاء, 6 أبريل 22 6:06 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

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كشف مصدر أمني عن نتائج تحليل العينات التي سحبتها من الشيكولاته المتداول أنها تحوي ضمن مكوناتها على مخدر الخشاش، واتضح خلوها من المخدر.

وقال المصدر الأمني إنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة المشار إليها المتداولة بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعي وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة ومطابقتها للمواصفات العالمية.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداول ببعض وسائل الإعلام، حول وجود شيكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش.

كما اتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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