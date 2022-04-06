كشف مصدر أمني عن نتائج تحليل العينات التي سحبتها من الشيكولاته المتداول أنها تحوي ضمن مكوناتها على مخدر الخشاش، واتضح خلوها من المخدر.

وقال المصدر الأمني إنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة المشار إليها المتداولة بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعي وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة ومطابقتها للمواصفات العالمية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداول ببعض وسائل الإعلام، حول وجود شيكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش.

كما اتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، والعرض على النيابة المختصة.