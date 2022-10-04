مطابقة لاشتراطات الأمم المتحدة.. «جوميا» تزود مندوبيها بواقية للرأس لزيادة معدل الأمان لديهم

أعلنت جوميا، المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، اليوم عن قيامها بتوزيع أكثر من 2000 خوذة دراجة نارية لمندوبي التوصيل لديها بمصر كجزء من برنامجها لتوفير خوذات آمنة بأسعار معقولة ويعتبر هدف المبادرة هو توفير خوذات عالية الجودة مطابقة للوائح الأمم المتحدة ECE 22.05 في المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقد تم تصميم الخوذات لتطابق معايير السلامة التي نصت عليها الأمم المتحدة، كما تم اعتمادها من قبل خبراء مستقلين مع ضمان توفير أفضل سعر في السوق، وسيتم توزيع خوذات تناسب الأجواء الحارة والرطبة على السائقين مجانًا في إطار دعم مهمة جوميا لتحسين ظروف العمل لعامليها وشركائها وسعيًا للوصول لطرق مبتكرة لتحسين النظام البيئي في مكان العمل.

وفي سياق متصل قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن “سلامة مندوبي التوصيل هي أولويتنا ونتمنى أن يساهم هذا التوزيع في توفير راحة البال للسائقين وأسرهم. حيث يعتبر ارتداء خوذات أمان بتصريح من الأمم المتحدة عامل أساسي في حماية أبطالنا من المخاطر المرتبطة بوظائفهم. لذلك يسرنا توفير خوذات عالية الجودة وآمنة ومطابقة للمعايير لسائقينا ونتمنى أن تسهم هذه المبادرة في اجتناب الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.”

يعتبر برنامج جوميا للخوذات الآمنة جزءًا من خطة الأمم المتحدة لعِقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2030-2021 والذي يهدف الى الحد من معدل الوفيات العالمية المتعلقة بالدراجات النارية، حيث أظهرت الأبحاث بالفعل أن ارتداء خوذة الأمان يعتبر من أحد أكثر التدخلات فعالية في مجال السلامة على الطرق، مما يقلل من عدد إصابات الرأس بين راكبي الدراجات البخارية وراكبي الدراجات النارية بنحو 44٪.

ومن جانبه، قال كريم عبد العظيم، المدير العام لإدارة الخدمات اللوجيستية لجوميا مصر “يعتبر مندوبي التوصيل من أهم عناصر الخدمات اللوجيستية وينعكس عليهم النجاح والثقة التي تتمتع بها جوميا في السوق باعتبارهم سفراء لعلامتنا التجارية لدى عملائنا، وتبذل جوميا جهدها للحفاظ على امنهم و سلامتهم لذا فنحن نحرص على توفير كافة وسائل الأمن والحماية المطلوبة بأعلى جودة لحمايتهم أثناء تأدية عملهم.”