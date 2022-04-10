مضطربة نفسيًا.. ملابسات فيديو ترك أم طفلتها لحارس عقار بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إجراء حوار مع حارس عقار بمنطقة المهندسين بالجيزة، قال إن سيدة مجهولة تركت طفلة -تبلغ من العمر 4 سنوات- ويناشد من يتعرف عليها إعادتها لذويها.

وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد حارس العقار المعنى بمقطع الفيديو بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وباستدعائه قال إنه بتاريخ 4 الجاري، حضرت لمحل عمله سيدة تستجدي المارة وتركت طفلة وطلبت منه رعايتها وانصرفت، وبمناقشة الطفلة المذكورة قررت أنها لا تعلم أي بيانات عن ذويها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد والدة الطفلة بدون عمل -مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة- وتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وبمناقشة شقيقها -بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة- قال إن شقيقته مضطربة نفسيًا، وكانت دائمة التغيب عن المنزل.

وبالعرض على الجهات المختصة، أشارت إلى أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، وأوصت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحمايتها وضمان سلامتها، واتخذت الإجراءات القانونية.