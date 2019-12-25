«مضبوط» لخدمة مرضى السكر يربح 5 آلاف دولار بمسابقة تشارك فيها «اتصالات مصر»

شاركت اتصالات مصر في مسابقة Decoding Health Challenge Bootcamp، حيث جاءت مشاركة الشركة كداعم رئيسي للشركات الناشئة في إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للأمراض غير السارية والتي تشكل تحدى كبير في مصر.

وتأتى المسابقة تحت رعاية عالمية من قبل بعض منظمات الأمم المتحدة في مصر والاتحاد الدولي للاتصالات وعدد من الشركات الداعمة.

ويهدف الحدث الى مناقشة الأسباب الرئيسية للأمراض في مصر.

ويسعى الحدث لخلق مجال تنافسي للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية لتقديم افكار تكنولوجية مبتكرة.

شارك في التصفيات النهائية 8 فرق، حيث قدموا عدد من الافكار المتميزة.

وقامت لجنة تحكيمية مكونة من 9 خبراء فضلاً عن اساتذة الجامعات بمناقشة المشاريع واختيار الفرق الثلاثة الأولى.

“مضبوط” في المركز الأول

وفاز فريق “مضبوط” بالمركز الأول والذى يوفر أول تطبيق رقمي باللغة العربية في الوطن العربي على الهاتف المحمول لخدمة مرضى السكر.

ويقوم بتقديم خدمة المساعد الشخصي للمريض باستخدام تكنولوجيا ال Chatbot.

وحصل على مبلغ 5 آلاف دولار.

دليني ثانيا

كما جاء في المركز الثاني فريق “دليني”.

ويقدم حلول إلكترونية شاملة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإعداد تقييم حول معدل الإصابة بمرض سرطان الثدي.

ويقوم بنشر مقالات ونصائح طبية وتوعية بناء على تلك النتيجة.

كما يقوم التطبيق بفحص صور الأشعة وتقديم تقييم شامل لمساعدة الأطباء خلال عملية التشخيص.

وحصل على مبلغ 3 آلاف دولار.

“Helpee” ثالثا

وأخيراً جاء في المركز الثالث فريق” Helpee” والذى يقدم خدمات صحية شاملة مصممة خصيصاً لذوى الاحتياجات الخاصة وحصل على مبلغ ألفين دولار أمريكي.

وقامت سارة عادل، مسؤول قسم المسئولية المجتمعية والاستدامة بشركة اتصالات مصر ومدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بتسليم الجوائز للفرق الفائزة نيابة عن لجنة التحكيم.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت جلسة نقاشية بعنوان “دور الشركات والقطاع الخاص في الحد من الأمراض المزمنة”.

وشارك من خلالها نخبة من الخبراء العاملين بالقطاع التكنولوجي بمصر وعلى رأسهم المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر.

وشاركت كريمة الحكيم رئيسة قسم تطوير الأعمال في شركة فلك أكبر مسرعة أعمال في مصر.

كما شاركت الدكتورة ريم العدل رئيس قطاع الاتصالات ودعم المرضى بشركة “نوفارتس مصر والدكتور محمود الكيال مؤسس شركة وقاية.

وناقش حجازي خلال الجلسة جهود اتصالات مصر في دعم المساهمة في مختلف المبادرات التي تهدف الي تطوير قطاع الصحة وخدمات الرعاية الصحية باستخدام الحلول التكنولوجية.

قلب حجازي: “يمثل قطاع الصحة أحد أهم القطاعات في مصر وذلك لارتباطه بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين”.

وأوضح أن هذا الأمر الذي يتطلب دعم هذا القطاع من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي يؤدي إلى تحسين المؤشرات الصحية ورفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف: “نعمل في اتصالات على تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تسخير كافة امكانيات الشركة الفنية والتكنولوجية لإحداث تأثيراً إيجاباً طويل الأمد”.

