مضاعفة موازنة جمعية أسر الشهداء وضحايا الحرب

تعديل الخريطة العلاجية لمصابي العمليات من الصف والجنود بدور إبراهيم :أكد اللواء السيد الغالي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن هناك العديد من الخدمات التى قدمت لمصابى العمليات الحربية، وأسر الشهداء خلال العام الماضى، بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، لتكريم



تعديل الخريطة العلاجية لمصابي العمليات من الصف والجنود

بدور إبراهيم :

أكد اللواء السيد الغالي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن هناك العديد من الخدمات التى قدمت لمصابى العمليات الحربية، وأسر الشهداء خلال العام الماضى، بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، بالشكل الذى يتناسب مع التضحيات التى قدموها فداءً لثرى الوطن، والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة، للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وشدد على أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتضحياتهم، لتظل راية الوطن خفاقة، وأنهم سيظلون مِلئ السمع والبصر وفي قلوب جميع المصريين لما قدموه من تضحيات فداءً للوطن .

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام بإصدار قرارات وتوجيهات لزيادة الدعم في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات، (الحربية/الإرهابية )، وذلك أثناء انعقاد ندوة يوم الشهيد والمحارب القديم يوم الخميس الموافق 23/3/2017 كالأتى :

– مضاعفة موازنة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

– تكثيف ومضاعفة دور جمعية المحاربين القدماء مع المجتمع المدني، وتنفيذ زيارات لأسر الشهداء ومصابي العمليات للمدارس والجامعات، وعقد ندوات تثقيفية بالجامعات المصرية المختلفة، بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارة الشئون المعنوية لرفع الوعي الوطني، وتنمية روح الولاء والانتماء، والتعرف علي الأخطار التي تحيط بمصر، وعرض سيرة أبطال القوات المسلحة من الشهداء والمصابين، وتضحياتهم وبطولاتهم علي طلاب الجامعة .

– تم خلالها عرض الخدمات التي تقدمها الجمعية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والتأكيد على أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبنائها من الشهداء ومصابي العمليات، كما تضمن برنامج الندوة عرض لبطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب على لسان أحد مصابي الأحداث الجارية، وكذلك حديث لأسرة شهيد من شهداء العمليات الإرهابية، ومحاضرة دينية ومحاضرة استراتيجية ألقاها أحد الخبراء الإستراتيجيين، وعرض فيلم تسجيلي عن شهداء القوات المسلحة، وتكريم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتكريم الطلبة المتفوقين في المجالات المختلفة من طلبة الجامعات المختلفة .

– تم استقبال عدد من طلاب (الجامعات/المدارس) المصرية، بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وتم خلال الزيارة عرض لدور ومهام جمعية المحاربين القدماء، والمرور على القاعة التاريخية، والمرور على مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وعرض لبعض منتجات المصنع وعرض لبعض المنتجات الفنية للمحاربين القدماء .

– صرف الدراجة البخارية على ألا يتحمل عضو جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أي تكلفة من ثمن الدراجة.

– مضاعفة عدد وحدات الغسيل الكلوي بفرع الوفاء والأمل إلى عدد 30 وحدة.

– قام رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بافتتاح المعرض الفنى للمحاربين القدماء بمركز مؤتمرات الجيش المصرى، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والعشرين بمناسبة احتفالات أكتوبر المنعقدة يوم 9/10/2017، في سابقة لم تحدث من قبل، وضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسر الشهداء من أعمال الخزف – النحت – الحفر علي النحاس – الرسم علي الزجاج – المنتجات الجلدية والخشبية – الملابس والمنسوجات)، بالإضافة لمنتجات مصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل، وكذلك الأعمال الخشبية، وتم لأول مرة مشاركة أسر الشهداء في فعاليات المعرض .

– صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الآتى :

‌أ- مضاعفة قيمة الإعانات والمساعدات لمصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء .

‌ب – تعديل الخريطة العلاجية لمصابي العمليات من الصف والجنود .

‌ج – العلاج الشامل للجنود مصابي العمليات بدلاً من علاجهم من الإصابة ومضاعفاتها.

– إصدار القرار الوزاري 282 بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء من المصروفات الدراسية، وكذا استثنائهم من شرطي الكثافة والسن عند التحويل من وإلي المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

– إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2804 ) لســ 2017 ــنة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 13 ) من قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون 81 لسـ 2016 ــنة

– بناءً علي أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، يتم تنفيذ زيارات دورية لأسر الشهداء، وحل مشاكلهم بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، والجهات المعنية بالدولة .

– رفــع كفـــاءة وتطويـــر فــــرع الوفـــــاء والأمــــــل .

– التعاقد مع مدربين لتدريب المصابين المقيمين بفرع الوفاء والأمل على الحرف اليدوية المختلفة (الخزف/الصدف/المشغولات الجلدية/ ……. )، مع توفير المواد الخام بالمجان وعرض منتجاتهم من خلال المعارض الفنية للمحاربين القدماء.