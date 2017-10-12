مضاعفة مساحة الأسبقية الأولى لاستيعاب طلبات المستثمرين بالعاصمة الجديدة

المال ـ خاصقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية، إنه الشركة خططت إلى 10 آلاف و500 فدان، فى البداية، كأسبقية أولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.أوضح أن هناك خطط لتمويل وترفيق تلك المساحة، لكن مع تزايد طلبا

المال ـ خاص

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية، إنه الشركة خططت إلى 10 آلاف و500 فدان، فى البداية، كأسبقية أولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح أن هناك خطط لتمويل وترفيق تلك المساحة، لكن مع تزايد طلبات المستنثمرين على الأراضى والخدمات، وتلق الشركة العديد منها، عدل المخطط لتصبح المساحة الحالية، الجارى العمل عليها 40 ألف فدان، ونفذت أعمال المرافق والخدمات لها، مشيرا إلى أن المساحة التى كانت محددة للاستثمار بالعاصمة، 1600 فدان، إلا أن الطلبات تجاوزت الـ4000 فدان.

وأشار إلى أن تلك المساحة كبيرة، مقارنة بمدن المجتمعات العمرانية القائمة حاليا، وأن الشركة لديها قائمة انتظار طويلة من المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض بالمدينة، وتلجأ إلى تحصيل جدية حجز.

ولفت إلى أن الحى السكنى «آر7» و«آر8» تبلغ مساحة كل منهما 2500 فدان، أى أن هناك 5000 فدان جاهزة للطرح، مشيرا إلى أن الشركة تلقت طلبات لإنشاء 12 جامعة دولية.

وأوضح أن الاتفاق مع عدد من البنوك، لتحديد المساحات الراغبين بها، فى منطقة البنوك، بحى المال والأعمال، والتنسيق مع وزارة الإسكان، ومنطقة السفارات، ويجرى التنسيق مع الخارجية، لتلقى الرغبات من الدول.

وأشار إلى أن زيادة المساحة الخاصة بالأسبقية الأولى من 10.5 ألف فدان، إلى 40 ألفًا، تمثل تحد أمام شركة العاصمة، فى تنفيذ خطة المرافق، فعلى سبيل المثال مياه الشرب كان من المخطط توصيل خطين للعاصمة من محطتى العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب يوميا إلا أن المساحة الحالية تتطلب إمداد المدينة بحوالى 650 ألف متر مكعب يوميًا، بما يستوجب سرعة البدء فى تنفيذ خط المياه الرئيسى، ومحطة تحلية المياه بالعين السخنة.

واقترح عابدين فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحى، إنشاء وحدات مدمجة، لحين ارتفاع الكثافات السكانية بالعاصمة، ومن ثم البدء فى تنفيذ الشبكات، مشيرا إلى أن الاعتماد على جزء كبير من مياه الشرب، فى رى المسطحات الخضراء بالعاصمة، لحين الانتهاء من تنفيذ محطات المعالجة.

وأشار إلى أن مساحة الـ 40 ألف فدان تحتاج إلى طاقة كهربائية تعادل 5000 إلى 6000 ميجا وات، وهناك احتياجات لإنشاء محطات ضغط عالى، ولا تستطيع شركة سيمنس المكلفة بإنشاء محطة، القيام بها، مطالبا وزارة الكهرباء بتولى الأمر لاحتياجه شركات النقل الموجود بالوزارة.

وطالب وزارة البترول، بإنشاء محطة تخفيض الغاز، داخل العاصمة، مشيرا إلى أن البدء فى إجراءات توصيل الغاز للعاصمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمواصلات فى العاصمة، القطار المكهرب يمر بداخل العاصمة، لكن ليس داخل الـ 40 ألف فدان، وأن مرور القطار داخل تلك المساحة يسهم فى الإسراع من تنمية المنطقة، ورفع القيمة المضافة بها، وأنه عرض الأمر على وزير النقل، وأبدى تفهمه.

ولفت إلى أنه تواصل مع وزارة البيئة للتخطيط البيئة السيلم للعاصمة لافتا إلى أن العاصمة تتسم بكونها مدينة ذكية، وقطع شوط كبير، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ووزارة الاتصالات، لخلق مدينة متصلة رقمية أمنة نموذجية.

وأضاف أن الطرح الأول لأراضى العاصمة طرح 15500 فدان، تغطيتهم بالكامل، ووضع آليات بالتنسيق مع مصطفى مدبولى، وزيل الإسكان، لتكون جميع الإجراءات للمستثمرين داخل العاصمة، منها استخراج القرار الوزارى والتراخيص عبر مكاتب استشارية بالعاصمة، لاختصار الوقت، والحد من الروتين.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع مركز المدينة التجارى، يسهم فى رفع القيمة المضافة للمدينة، مؤكدا أن الشركة حريصة على التعاقد مع مطورين كبار، لتنفيذ مشروعات تصبح بمثابة لاند مارك للعاصمة.