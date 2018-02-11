مضاعفة مخصصات البرامج الاجتماعية بالنصف الأول

تضاعفت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2018/2017) ، بكل بنودها، مقارنة بالمخصصات ذاتها فى النصف الأول من العام المالى الماضى (2017/2016) .

وبلغت مخصصات الدعم النقدى ” معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان ” نحو 9.8 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، وفقا لتقرير الأداء المالى لقياس مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.

وبلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية 736 مليون جنيه، مقابل 505 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى .

و بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 23.2 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى .

