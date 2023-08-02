مضاعفات الربحية المنخفضة أبرز ملامح الأسهم بالبورصة المصرية

تسيطر مضاعفات الربحية المنخفضة على غالبيه الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية اذ يتم تداول حوالى 64 شركة مقيدة بمضاعفات أقل من 10 مرات تمثل غالبية القطاعات بقيادة «العقاري» و«البنكي» و«الأدوية والرعاية الصحية».

ومضاعف ربحية السهم فى البورصة المصرية يمثل حاصل قسمة السعر السوقى على الربحية، ويساعد فى تحديد العائد الذى يحصل عليه المستثمر مقابل المبلغ الذى تم ضخه فى الشركة سابقًا.

ووفقًا لرصد أجرتهُ «المال» فإن تلك القائمة ضمت شريحة واسعة من الشركات ذات الحجم الكبير، مثل «التجارى الدولى – مصر» و«المصرية للاتصالات»، و«الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى»، و«السويدى إلكتريك»، «إعمار مصر للتنمية» و«بالم هيلز»، و«مدينة مصر للإسكان والتعمير»، و«سى آى كابيتال».

كما شملت حزمة أخرى من الشركات صغيرة الحجم والمتوسطة جاء من بينها « القاهرة للدواجن» و«ريكاب للاستثمارات المالية»، و«ممفيس للأدوية» و«دلتا للطباعة والتغليف» و«النيل للأدوية»، و«المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى».

وقال خبراء بسوق «المال» إن حزمة كبيرة من الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية تتميز بمضاعفات ربحية منخفضة وأسعار جاذبة للتداول.

وضمت قائمة الرصد التى أجرتها «المال» أسهم ممثلة فى قطاعات «العقارات» و«البنوك»، و«الرعاية الصحية»، و«الأغذية والمشروبات» و«الأسمنت»، و«الاتصالات»، و«السياحة والنقل»، إلى جانب قطاع «الخدمات المالية»، و«الصناعة» و«الأسمدة والكيماويات».

وضمت قائمة الشركات كلاً من «القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية» بمضاعف 3.8 مرة، و«أجواء للصناعات الغذائية – مصر» 7.5 مرة.

كما ضمت القائمة «البنك المصرى لتنمية الصادرات» بنحو 5.05 مرة، و«التعمير والاستشارات الهندسية» بنحو 5.2 مرة، فيما سجل مضاعف ربحية «مدينة مصر للإسكان والتعمير» حوالى 9.7 مرة.

وشملت القائمة «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» بمضاعف ربحية 7.2 مرة، وبنك «كريدى أجريكول مصر» بمضاعف 7.01 مرة.

وضمت القائمة سهم «المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس» بنحو 8.4 مرة، و«المصرية للاتصالات» بواقع 4.61 مرة، و«أوراسكوم كونستراكشون» بواقع 4.6 مرة.

كما ضمت القائمة «بى انفستمنتس القابضة» بنحو 2.26 مرة، والتجارى الدولى – مصر» بنحو 9.4 مرة، و«عبور لاند للصناعات الغذائية» بنحو 8.3 مرة.

وأيضًا سجل مضاعف ربحية شركة «العاشر من رمضان للصناعات الغذائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا» حوالى 8.7 مرة، و«القاهرة للدواجن» 8.30 مرة، إلى جانب بنك فيصل الإسلامى – مصر المقوم بالدولار عند 6.32 مرة.

كما سجل مضاعف ربحية «ريكاب للاستثمارات المالية» 7.4 مرة، و«الشرقية للدخان – إيسترن كومباني» 9.8 مرة، و «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» 6.3 مرة.

و سجل مضاعف ربحية «ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية» حوالى 2.3 مرة، و«سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» 5.5 مرة.

وأيضًا سهم «دايس للملابس الجاهزة» سجل مضاعف ربحية حوالى 5.7 مرة، والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك» حوالى 8.9 مرة.

وضمن رصد «المال» جاء سهم «مطاحن مصر الوسطى» بمضاعف 5.5 مرة، و«جولدن تكس للأصواف» بنحو 3.51 مرة.

وأيضًا ضمن قطاع الأدوية جاءت شركة «العربية للأدوية والصناعات الكيماوية» 5.2 مرة، وحوالى 8.3 مرة لكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، و4.33 مرة لشركة المالية والصناعية المصرية، و9.6 مرة لشركة «غاز مصر».

وسجل مصاعف ربحية «العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة» حوالى 5.6 مرة، وحديد عز 3.2 مرة، و«الدلتا للسكر» 6.2 مرة، وبنك فيصل الإسلامى – مصر بالجنيه 5.2 مرة.

و «القابضة المصرية الكويتية» حوالى 3.1 مرة، و«أوراسكوم للتنمية مصر» حوالى 6.11 مرة، و«الملتقى العربى للاستثمارات» 4.9 مرة.

كما سجل مضاعف ربحية «الصناعات الغذائية العربية – دومتى» حوالى 9 مرة، و«بنك قطر الوطنى الأهلي» حوالى 4.4 مرة، و«الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون» حوالى 5.4 مرة، و4.02 مرة لشركة «الكابلات الكهربائية المصرية».

وأيضًا سجل مضاعف ربحية «التوفيق للتأجير التمويلي» حوالى 4.3 مرة، و«إعمار مصر للتنمية» نحو 1.9 مرة، و5.2 مرة لمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، و«بنك البركة مصر» 5.3 مرة، و«البنك المصرى الخليجى» 6.2 مرة.

كما سجل مضاعف ربحية شركة «مصر للألومنيوم» حوالى 7 مرة، و«القلعة للاستثمارات المالية» بواقع 0.23 مرة، و«أوراسكوم للاستثمار القابضة» 2.8 مرة.

وضمن قطاع الأسمنت جاءت شركة «العربية للأسمنت» بمضاعف ربحية 7.5 مرة، وبواقع 8.8 لشركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال»، و3.6 مرة للشركة «القابضة المصرية الكويتية – بالجنية” .

كما بلغ مضاعف ربحية سهم شركة «ارابيا انفستمنتس هولدنج» بنحو 6.22 مرة، وحوالى 6.10 مرة لشركة «الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري»، و 4 مرة لشركة «الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري».

وجاء بنك «التعمير والإسكان» ضمن القائمة بمضاعف ربحية 3.8 مرة، و«مصر الوطنية للصلب – عتاقة» 8.02 مرة، وحوالى 4.5 مرة لشركة «بالم هيلز للتعمير».

كما سجل مضاعف ربحية «السويدى إليكتريك» حوالى 7 مرة، وحوالى 4.09 مرة لشركة «المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو»، ونحو 3.5 مرة لشركة «جلاسكو سميثكلاين».

وضمت القائمة أيضًا كلاً من «النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل» بواقع 4.5 مرة، و«مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنحو 8.2 مرة، و«دلتا للطباعة والتغليف « بنحو 8.6 مرة، و5.09 مرة لشركة «العربية لحليج الأقطان».

من جانبهُ قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال» هولدنج إن السوق المصرية تضم فرصاً واعدةً للاستثمار بسبب أن أسعار أسهمها رخيصة.

وأكد شاد أن السوق المصرية تعتبر أرخص الأسواق فى المنطقة وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لم تحظى بقدر كبير من الاهتمام لعدة أسباب على رأسها تذبذب سعر الصرف.

واستبعد «رشاد» أن يكون مضاعف ربحية السهم دليل على مدى قوة الشركة من عدمه، وإنما قد يتم النظر لهُ ضمن عوامل أخرى.

وفى سياق متصل قال محمد محسن الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية» إن الشركات صاحبة مضاعفات ربحية أقل من 10 مرات تعتبر فرصة استثمارية جاذبة جدًا، وذلك للتمكن من استرداد مبالغ الاستثمار من الأرباح فى فترات أقل من المدة المذكورة.

وأضاف محسن أن مضاعفات ربحية الأسهم متغيرة وفقًا لقيم الأرباح التى تحققها الشركات، موضحًا أنهُ على الرغم من جاذبية هذا الأمر إلا أن معدلات السيولة تعتبر أحد العوامل التى تُحد منها.

وأشار «محسن» إلى أن هناك بعض الأسهم ذات معدلات ربحية منخفضة الأمر الذى يُزيد من جاذبيتها، إلا أن ضعف السيولة عليها يُحول دون ذلك.

وأوضح أن القرارات الاستثمارية على الأسهم عادة تُبنى على عدة عوامل من بينها الوضع الاقتصادى فى الدولة ككل وهو الأهم، ثم اختيار القطاع والتركيز على الشركة ودراسة وضعها المالى ونسبة النمو ووضع الأرباح.

يُذكر أن رامى الدكانى رئيس البورصة صرح بداية العام الجارى أن سوق المال المصرية تتميز بتنافسية مرتفعة وإمكانيات كبيرة للصعود خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 يتداول بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنةً بالأسواق الخليجية، كما أن يقدم عائد مرتفع على الكوبون.

علاوة على ذلك تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة إذ بلغ معدل الدوران %152 فى عام 2022، وهو الأعلى من بين نظرائه فى المنطقة للعام الثانى على التوالى.

وفازت البورصة المصرية خلال مايو الماضى بجائزتى اتحاد أسواق المال العربية السنوية عن عام 2022 من قبل مؤسسة The Global Economics وذلك عن فئة «أفضل بورصة عربية من حيث المردود المثقل بأحجام التداول» و«أفضل بورصة عربية من حيث «معدل الدوران».

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر EGX30 قد حقق مع نهاية 2022 الماضى حوالي %22.2 عائدا سنويًا، وحوالى %69 عائدا مقارنة بأقل نقطة للمؤشر فى يوليو من نفس العام، مما وضع البورصة المصرية فى المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسى.

كما ارتفعت إجمالى قيم التداول إلى مستوى تاريخى بلغ 1.084 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية مما جعلها ثالث أكبر البورصات العربية من حيث قيم التداول حيث بلغت 59 مليار دولار،كما بلغ معدل الدوران فى البورصة المصرية %152 فى عام 2022 لتصبح الأعلى بين البورصات العربية للعام الثانى على التوالى.

جدول يوضح القطاعات الممثلة للأسهم منخفضة مضاعف الربحية فى البورصة المصرية

مضاعف الربحية أبرز الأسهم الممثلة القطاع 9.4 مرة التجاري الدولي – مصر البنوك 9.7 مرة مدينة مصر للإسكان والتعمير العقارات 3.5 مرة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو الأدوية والرعاية الصحية 6.11 مرة أوراسكوم للتنمية مصر السياحة والترفيه 7 مرة السويدي إليكتريك الصناعة 4.6 مرة المصرية للاتصالات الاتصالات 7.5 مرة العربية للاسمنت الأسمنت 9 مرة الصناعات الغذائية العربية – دومتي أغذية ومشروبات 6.3 مرة أبو قير للأسمدة الأسمدة والكيماويات 8.4 مرة المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس النقل واللوجيستيات

حزمة كيانات تُمثل «البنكي» بقيادة «التجارى الدولي» و«تنمية الصادرات»

«سى آى كابيتال» عن فئة بنوك الاستثمار و«إيجيترانس» للنقل .. «أوراسكوم للتنمية مصر» عن السياحة

إيهاب رشاد: السوق المصرية تضم فرصا واعدة للشراء

محمد محسن: القرارات الاستثمارية تُبنى على عدة عوامل من بينها الوضع الاقتصادى

الشركات العقارية تظهر بشكل واضح وأبرزها «مدينة مصر» و«بالم هيلز للتعمير»

«الشرقية للدخان» و«السويدى إليكتريك» و«راميدا» ضمن القائمة بواقع 9.8 و7 و8.7 مرة على التوالي