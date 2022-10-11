مضارب كفر الشيخ: استلام 6506 أطنان أرز من المزارعين حتى الآن

قال محمد فؤاد العضو المنتدب لشركة مضارب كفر الشيخ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم حتى الآن استلام 6506 أطنان أرز من مزارعي المحافظة، وذلك من إجمالى ما تم توريده لمواقع الاستلام والتي بلغت كميتها 15 ألف طن حتى الآن.

وأكد فؤاد أن المزارع الذي يقوم بتوريد 1 طن عن كل فدان يقوم بزراعته، يقوم بتقديم صورة حيازته الزراعية لمعرفة المساحة المزروعة التابعة له ويتم إرسالها لإدارة التموين ليتم اعتمادها وإرسالها إلى البنك بحوالة بريدية للحصول على مستحقاته خلال 48 ساعة.

يشار إلى أن شركة مضارب كفر الشيخ، شركة مساهمة مصرية وتعمل فى تجارة وتصنيع الأرز الشعير وإنتاج وتجارة الأرز الأبيض ومشتقاته، وهي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف فؤاد أنه يتم استلام الأرز الشعير في الموسم الجديد بالأسعار التالية: أرز شعير عريض 6750 جنيها للطن، أرز شعير رفيع 6500 جنيه للطن، ويصرف 100 جنيه حافز نقل للطن.

وتابع العضو المنتدب للشركة أن مضارب كفر الشيخ تقوم شهريا بتوريد ما يقرب من 30 ألف طن أرز لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، بهدف طرحها على البطاقات التموينية.

ولفت فؤاد إلى أن الشركة يتبعها 4 مضارب، مضربان بدسوق، ومضرب في بيلا، وآخر في مركز كفر الشيخ، مشيرا إلي أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 70 ألف طن في الشهر، ما بين أرز أبيض رفيع الحبة وعريض الحبة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مضرب دسوق التابع لشركة مضارب كفر الشيخ في محافظة الدقهلية بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة.