مضارب دمياط وبلقاس: توريد 9500 طن أرز رفيع الحبة و850 للعريض منذ بدء الموسم

أكد المهندس محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مضارب دمياط وبلقاس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة يصل إلى 470 طنا يوميا.

وقال “إسماعيل” خلال جولة تفقدية على شركة المضارب في محافظة الدقهلية ، إن تلك الكميات مقسمة بين 300 طن يوميا لعدد 5 مضارب تابعة للشركة، 2 في بلقاس، والمنزلة، ومنية النصر، والزرقا، بالإضافة إلي مصنع علف في شربين بطاقة إنتاج 120 طنا يوميا، ومصنع للمكرونة بطاقة 50 طنا يوميا.

وأضاف” إسماعيل” أنه تم حتي الآن توريد نحو 9500 طن منذ بدء التوريد في 25 أغسطس الماضي وحتي 7 أكتوبر الجاري وذلك من إجمالى ما تم توريده لمحافظة الدقهلية بنحو 15 ألف طن .

وأوضح أن الكميات الموردة للشركة مقسمة إلى 2362 طنا مضرب أبو حسن ، و1460 طنا مضرب أبو الفتوح ، 1638 طنا مضرب الرياض ، و2484 طن لصالح مضرب شلباية وتلك الكميات أرز رفيع.

وفيما يتعلق بالأرز العريض أشار رئيس مجلس إدارة شركة مضارب دمياط وبلقاس إلى أنه بلغ إجمالي الكميات الموردة 850 طنا لصالح الجهات التابعة للشركة.

وتستهدف وزارة التموين توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع إجباريا وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية.

وتقدم الوزارة تسهيلات في عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمحافظة الدقهلية شاركت فيها “المال”، لعدد من المواقع التموينية بمشاركة السيد دايرة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.