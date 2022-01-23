الإسكندرية

«مضارب الأرز بالغربية»: إلغاء مزايدات لبيع أراض بسبب عدم الوصول إلى القيمة المطلوبة

نجحت شركة مضارب كفر الشيخ في بيع 5300 متر مربع بمدينة بيلا التابعة لكفر الشيخ
السيد فؤاد 3:03 م, الأحد, 23 يناير 22 3:03 م, الأحد, 23 يناير 22

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ألغت شركة مضارب الأرز الغربية مزادا عقدته مؤخرا لبيع 10.7 ألف متر مربع والواقعة بمنطقة محلة أبو علي بطريق المنصورة الزراعي، صرح بذلك بدر الدين رفعت الخبير المثمن للأرض.

وأضاف بدر الدين رفعت الخبير المثمن للأرض التي تم طرحها خلال ديسمبر الماضي، أن سبب إلغاء المزاد عدم الوصول إلى السعر المناسب لعملية البيع، رافضا الافصاح عن السعر المستهدف للمزاد.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إعادة طرح الأرض للبيع بعد مراجعة لجنة البيع للسعر المستهدف مرة أخرى.

كما تم إلغاء مزاد عن شونة السنبلاوين وشونة بلقاس على مساحة تصل إلى 27 ألف متر، وذلك لعدم الوصول إلى السعر المستهدف.

وتبلغ مساحة شونة السنبلاوين 11.4 ألف متر مربع، بينما تصل مساحة أرض شونة بلقاس إلى 16 ألف متر مربع، وتم نقل تلك الأراضي إلى بنك مصر، ضمن برنامج مبادلة الديون بين شركات القطاع العام والبنوك المصرية.

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وشهدت الفترة الأخيرة عدة إلغاء لمزايدات سواء كانت لشركات القطاع العام، أو التابعة للبنوك، وكانت معظم تلك الإلغاءات بسبب ارتفاع القيمة المطلوبة، مقارنة بالعروض المقدمة عليها.

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بقلم السيد فؤاد

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