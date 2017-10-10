مضاربات التجار ترفع قنطار القطن أكثر من 600 جنيه

❏ السنتريسى: لا توجد طلبات للاستيراد.. والفائدة المرتفعة تهدد الموسم ❏ الدباح: الصادرات تنتعش بعد أعياد الكريسماس.. والمحصول هيتباع هيتباع دعاء حسنى كثف عدد من تجار الأقطان والوسطاء من الجلابين، عمليات شرائهم للأقطان من الفلاحين لإنتاج عام 2017، خاصة لأصناف…

❏ السنتريسى: لا توجد طلبات للاستيراد.. والفائدة المرتفعة تهدد الموسم

❏ الدباح: الصادرات تنتعش بعد أعياد الكريسماس.. والمحصول هيتباع هيتباع



دعاء حسنى

كثف عدد من تجار الأقطان والوسطاء من الجلابين، عمليات شرائهم للأقطان من الفلاحين لإنتاج عام 2017، خاصة لأصناف محافظات وجه قبلى لصنفى جيزة 90 و95، مما أدى لارتفاع أسعارها بأكثر من 600 جنيه عن الموسم الماضى، ليقترب سعره من 2800 و2900 جنيه للقنطار مقابل 2200 جنيه بالموسم السابق، كما ارتفعت أسعار أقطان وجه بحرى لصنفى جيزة 86 و94 لما يتراوح بين 3100 و3150، بزيادة قرابة 300 جنيه عن سعرها فى تلك الفترة من الموسم الماضى الذى بلغ 2900 جنيه.

وحذر نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، فى تصريحاته لـ”المال” ، من تسبب المضاربات التى يجريها التجار على المحصول خلال الآونة الحالية، لارتفاعات غير مسبوقة فى سعر قنطار القطن، بما يصعب معه تسويقه فى السوق المحلية والخارجية، خاصة فى وقت تشهد أسعار الأقطان عالميا تراجعا بأكثر من 20 سنتا ما يعادل 397 جنيها، إذ تراجع سعر قطن البيما الأمريكى من 170 سنتا لبرة الموسم الماضى “يعادل 3373 جنيها للقنطار”، لقرابة 147 سنتا لبرة “يعادل 2917 جنيها للقنطار” خلال تلك الفترة من الموسم.

وأوضح السنتريسى أن سعر تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجديد 2017/ 2018، تراجع لما بين 135 و140 سنتا لبرة يعادل 2679 و2778 جنيها للقنطار، مقابل 155 و160 سنتا لبرة سعر التصدير الموسم الماضى ما يعادل 3075 و3175 جنيها للقنطار.

وأضاف: “للأسف لا يوجد طلبات حاليا من الأسواق الخارجية على الأقطان المصرية، وما يتم تصديره أسبوعيا منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر الماضى لا يتجاوز 2000 طن مقابل 3 و4 آلاف طن أسبوعيا فى ذات الفترة من الموسم الماضى، حتى إن الهند أكبر الدول المستوردة لا يوجد طلب واحد منها حاليا”.

وأكد السنتريسى أن هدوء الطلب على استيراد الأقطان المصرية يأتى رغم تحسن جودة القطن الموسم الحالى عن السابق، من خلال الجودة ونسبة التصافى، ولكن مبالغة شركات تجارة الأقطان وبعض الجلابين فى رفع سعر شراء الأقطان من المزارعين عن السعر المعروض عالميا، والذى يشهد تراجعا هو سبب وراء قلة الطلب العالمى على الإنتاج المحلى.

وأوصى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، التجار بالتمهل فى شراء الأقطان من المزارعين، حتى لا يتم الشراء بأسعار مرتفعة يصعب تسويقها فى ظل انخفاض الأسعار عالميا، والتكاليف المرتفعة لتسويقه بعد ارتفاع الفائدة البنكية لأول مرة هذا الموسم بنسب %24 مقابل %16 الموسم الماضى، بما يحمل التاجر 60 جنيها فائدة شهرية عن كل قنطار، ترتفع تلك التكاليف فى حال تأخر التاجر فى بيع وتسويق ما بحوزته من أقطان لمدد تصل إلى 3 أشهر بشكل قد يعرض شركات تجارة الأقطان للتوقف المفاجئ، ويؤدى إلى انهيار فى أسعار الأقطان لعدم قدرتها على الشراء.

تابع قائلا: “سعر الفائدة أصبح عقبة فى التوسع فى زراعة القطن وتصديره وتسويقه لمصانع الغزل والنسيج المحلية”.

وأضاف أن المغازل المحلية لا يمكن أيضا أن تتحمل شراء احتياجاتها من الأقطان بما يغطى احتياجاتها طوال الموسم، ولذا فهى تشترى الأقطان بمدد لا تزيد عن 3 أشهر فى ظل سعر الفائدة المرتفعة، بما يحملها 360 جنيها زيادة فى سعر القنطار الواحد، مما يتنافى واقتصاديات تشغيلها.

وقدر السنتريسى احتياجات المغازل المحلية من الأقطان المصرية بقرابة 500 ألف قنطار خلال الموسم التسويقى الجارى.

من جانبه، قال عز الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة اتيكوت لتجارة وتصدير الأقطان، إن الموسم التصديرى الجديد للأقطان 2017/2018 هادئ من خلال الطلب الخارجى، والتركيز حاليا على تسويق أقطان الإكثار، والتى “تستخدم بذورها كتقاوى للموسم التالى”.

وأكد الدباح أن سعر شراء الأقطان فى بداية الموسم التسويقى الجارى 2017/ 2018 تعد مرتفعة مقارنة بتلك الفترة من العام الماضى، إذ يصل سعر قنطار لأصناف وجه بحرى لصنفى “جيزة 86 و94” لما بين 3100 و3300 جنيه للقنطار، مقابل 2800 و2900 جنيه بدايات الموسم السابق.

وتابع قائلا: “رغم هدوء الطلب العالمى على الأقطان المصرية خلال الآونة الحالية إلا أنه سينتعش مطلع عام 2018 مع انتهاء أعياد الكريسماس، كما أن الإنتاج المحلى يقترب من مليون قنطار، بما يعنى أنه “هيتباع هيتباع” ولا أتوقع مزيدا من الارتفاعات فى أسعار الأقطان عن المتداولة حاليا فى ظل التراجع فى مستويات الأسعار عالميا”.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التهافت من قبل التجار على شراء أقطان محافظات وجه قبلى، يأتى فى ظل الانتهاء من جمع المحصول بتلك المحافظات، وقلة المعروض منه هذا الموسم، وارتفاع جودته، إذ يبلغ 120 ألف قنطار من قرابة 1.3 مليون قنطار قطن جملة إنتاج 2017.

وأضاف عياد أن قطن قبلى خاصة لمحافظة الفيوم قفز سعره لصنفى جيزة 90 و95 لقرابة 2900 جنيه للقنطار، مقابل 2100 سعره الموسم الماضى.

وأكد أنه مازالت محافظات وجه بحرى مستمرة فى عمليات جنى المحصول، وبدء حلقات التسويق فى كبرى المحافظات المنتجة له ككفر الشيخ والشرقية، وسينتعش الطلب عليها مع حلول منتصف أكتوبر الحالى.

ووصف عياد أسعار الأقطان خلال 2017 بالجيدة وسط مساحات تقترب من 220 ألف فدان مقابل 130 ألف فدان فقط العام الماضى.

وعن قلة طلبات التصدير، أشار عياد إلى أن ارتفاع سعر القطن المصرى الناتج عن ارتفاع تكلفة زراعته وجنيه قد يكون السبب وراء ذلك، خاصة أن مصر تظل دولة من عدة دول منتجة للقطن عالميا.