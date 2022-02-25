الإسكندرية

«مصيلحي» رئيسًا بالتزكية.. و«عبد المجيد» نائبًا.. انتهاء انتخابات نادي الاتحاد السكندري

حسبما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات
السيد فؤاد 11:24 م, الجمعة, 25 فبراير 22 11:24 م, الجمعة, 25 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت منذ قليل انتخابات نادي الاتحاد السكندري، حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي نتيجة الانتخابات النهائية.

وشهدت الانتخابات فوز محمد مصيلحي بفترة رئاسية جديدة للنادي بالتزكية.

من جهة أخرى، حسم أحمد عبد المجيد منصب نائب الرئيس بالتزكية بعد استبعاد منافسه شريف الحلو.

وفاز محمد البحيري ومحمود القاضي بمنصبي العضوية تحت السن بالتزكية.

كما فاز خمسة أعضاء من قائمة مصيلحي بعضوية فوق السن، وهم إبراهيم شعبان، ومحمد أحمد، وحازم الرجال، ومحمد خميس، وإسماعيل محمد.

اقرأ أيضا  محافظ الإسكندرية: تأهيل وتبطين 10 ترع بتكلفة 144.5 مليون جنيه

وتعد أهم مشروعات محمد مصيلحى، التي أعلن عنها مؤخرًا، كان عن توقيع عقود بناء استاد يحمل اسم نادى الاتحاد، بمدينة برج العرب الجديدة والتي تبعد قرابة 70 كيلو مترًا عن مدينة الإسكندرية.

وأشار “مصيلحي” إلى أنه تقرر أن يقام استاد يحمل اسم نادي الاتحاد والذي يزيد عمره عن 106 سنوات، على مساحة تصل إلى 53 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد رئيس الاتحاد السكندري أن المشروع سوف يقام بمعاونة جهاز الخدمة الوطنية بعد توقيع العقود رسميا، مشيرا إلى أنه سيكون عبارة عن مجمع للصالات وحمامات سباحة، وفندق باسم نادي الاتحاد السكندري، إضافة إلى مركز تأهيل عالمي لإصابات الملاعب.

اقرأ أيضا  محافظ البحيرة يعتمد 16 مشروعا لتنمية وتطوير مركز إدكو

وكشف “مصيلحي”، عن بدء المرحلة الثانية لنادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة، وذلك عبر جهاز الخدمة الوطنية، وتم التنفيذ الفعلي منذ 3 أشهر.

وتم تخصيص أرض نادي الاتحاد بسموحة منذ عام 2017، حيث أشار وقتها  المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إلى أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 32 ألف متر حوالي 14 فدانًا، لفرع نادي الاتحاد السكندري الجديد في منطقة سموحة أمام مبني محافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضا  تعقد أول مارس المقبل.. تفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات ومعدات بميناء الإسكندرية وجمرك السلوم (مستند)

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن المنطقة الجديدة واعدة، وكان هناك اتجاه لدعم النادي بسبب ضيق المساحة المخصصة للنادي في منطقة الشاطبي، والتي لا تتسع أكثر من 4 أفدنة، موضحا أن الفرع الجديد للنادي سيتم به تنفيذ إنشاء حمامات سباحة وملاعب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن المرحلة الأولي تكلفت 98.5 مليون جنيه، في فرع نادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

توقف حركة الملاحة البحرية والصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ

السيد فؤاد 10:40 م, الخميس, 24 فبراير 22

محافظ البحيرة يعتمد 16 مشروعا لتنمية وتطوير مركز إدكو

السيد فؤاد 6:58 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

«الحلول المتكاملة» تتولى تطوير بنك معلومات قطاع النقل البحري في الإسكندرية

السيد فؤاد 12:44 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

مستشار رئيس الجمهورية لـ«حياة كريمة» ومحافظ البحيرة يستعرضان الموقف التنفيذي للمبادرة

السيد فؤاد 10:05 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

الجمارك : البضائع المهملة في «إيداع رجب» قلت 60% خلال 4 شهور (صور)

السيد فؤاد 1:32 ص, الثلاثاء, 22 فبراير 22

محافظ كفر الشيخ : تنفيذ 273 قرار تعد على أملاك الدولة من بينهم إزالة 19 حالة ببيلا

السيد فؤاد 10:40 م, الأثنين, 21 فبراير 22