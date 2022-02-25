«مصيلحي» رئيسًا بالتزكية.. و«عبد المجيد» نائبًا.. انتهاء انتخابات نادي الاتحاد السكندري

انتهت منذ قليل انتخابات نادي الاتحاد السكندري، حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي نتيجة الانتخابات النهائية.

وشهدت الانتخابات فوز محمد مصيلحي بفترة رئاسية جديدة للنادي بالتزكية.

من جهة أخرى، حسم أحمد عبد المجيد منصب نائب الرئيس بالتزكية بعد استبعاد منافسه شريف الحلو.

وفاز محمد البحيري ومحمود القاضي بمنصبي العضوية تحت السن بالتزكية.

كما فاز خمسة أعضاء من قائمة مصيلحي بعضوية فوق السن، وهم إبراهيم شعبان، ومحمد أحمد، وحازم الرجال، ومحمد خميس، وإسماعيل محمد.

وتعد أهم مشروعات محمد مصيلحى، التي أعلن عنها مؤخرًا، كان عن توقيع عقود بناء استاد يحمل اسم نادى الاتحاد، بمدينة برج العرب الجديدة والتي تبعد قرابة 70 كيلو مترًا عن مدينة الإسكندرية.

وأشار “مصيلحي” إلى أنه تقرر أن يقام استاد يحمل اسم نادي الاتحاد والذي يزيد عمره عن 106 سنوات، على مساحة تصل إلى 53 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد رئيس الاتحاد السكندري أن المشروع سوف يقام بمعاونة جهاز الخدمة الوطنية بعد توقيع العقود رسميا، مشيرا إلى أنه سيكون عبارة عن مجمع للصالات وحمامات سباحة، وفندق باسم نادي الاتحاد السكندري، إضافة إلى مركز تأهيل عالمي لإصابات الملاعب.

وكشف “مصيلحي”، عن بدء المرحلة الثانية لنادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة، وذلك عبر جهاز الخدمة الوطنية، وتم التنفيذ الفعلي منذ 3 أشهر.

وتم تخصيص أرض نادي الاتحاد بسموحة منذ عام 2017، حيث أشار وقتها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إلى أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 32 ألف متر حوالي 14 فدانًا، لفرع نادي الاتحاد السكندري الجديد في منطقة سموحة أمام مبني محافظة الإسكندرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن المنطقة الجديدة واعدة، وكان هناك اتجاه لدعم النادي بسبب ضيق المساحة المخصصة للنادي في منطقة الشاطبي، والتي لا تتسع أكثر من 4 أفدنة، موضحا أن الفرع الجديد للنادي سيتم به تنفيذ إنشاء حمامات سباحة وملاعب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن المرحلة الأولي تكلفت 98.5 مليون جنيه، في فرع نادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة.